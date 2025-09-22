Úgy kellett, mint a levegővétel: Kínai hajlandó együttműködni az Egyesült Államokkal a világ nagy kérdéseiben

Hozzátette: a két országnak partnereknek kell lenniük a közös fejlődés érdekében, és kiemelte a folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát is a fennálló vitás kérdések rendezésében.

Az amerikai hivatalos nyilatkozatok szerint a Smith vezette delegáció több területen is szorosabb együttműködésre tett javaslatot, köztük a diplomáciai és katonai párbeszéd újraindítására, a fentanil-kereskedelem visszaszorítására, valamint egy nemzetközi mesterséges intelligencia-szabályozási keretrendszer kialakítására.

A képviselők vasárnapi pekingi látogatása 2019 óta az első volt, miután a koronavírus-járvány, valamint

a két ország közötti nézeteltérések és a kapcsolatok gyors romlása miatt 2020-ban véget értek a hivatalos képviselőházi látogatások.

Az elmúlt években több szenátusi delegáció járt Pekingben, köztük 2023 októberében Chuck Schumer demokrata szenátor vezetésével. A képviselőház azonban 2019 óta most először képviseltette magát hivatalosan Kínában.