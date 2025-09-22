Ft
09. 22.
hétfő
párbeszéd Kína Donald Trump kereskedelem Hszi Csin-ping Egyesült Államok

Úgy kellett, mint a levegővétel: Kínai hajlandó együttműködni az Egyesült Államokkal a világ nagy kérdéseiben

2025. szeptember 22. 07:33

Talán elkerülhető az eszkaláció.

2025. szeptember 22. 07:33
null

Vasárnap 

hat év után először látogatott Kínába amerikai képviselőházi delegáció,

hogy a világ két legnagyobb gazdasága közötti feszültségek enyhítéséről és a kétoldalú kapcsolatok újraindításáról tárgyaljon.

A kétpárti amerikai delegációt Adam Smith demokrata képviselő vezette, aki a kínai miniszterelnökkel, Li Csianggal folytatott megbeszélésén elmondta, hogy mindkét országnak van tennivalója a kapcsolataik erősítése terén.

Nem lehet hat-hét év a látogatások között, több ilyen találkozóra van szükség, és 

„reméljük, hogy ez a látogatás megtöri a jeget” 

– jelentette ki Smith.

„A Kína és az Egyesült Államok közötti stabil kapcsolatok fenntartása mindkét fél közös érdekeit szolgálja” – fogalmazott a találkozó során Li Csiang kínai kormányfő. 

„Készek vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal, egymás tiszteletben tartásával, békés egymás mellett élés és kölcsönösen előnyös partnerség előmozdítása mellett”

 – hangsúlyozta.

Hozzátette: a két országnak partnereknek kell lenniük a közös fejlődés érdekében, és kiemelte a folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát is a fennálló vitás kérdések rendezésében.

Az amerikai hivatalos nyilatkozatok szerint a Smith vezette delegáció több területen is szorosabb együttműködésre tett javaslatot, köztük a diplomáciai és katonai párbeszéd újraindítására, a fentanil-kereskedelem visszaszorítására, valamint egy nemzetközi mesterséges intelligencia-szabályozási keretrendszer kialakítására.

A képviselők vasárnapi pekingi látogatása 2019 óta az első volt, miután a koronavírus-járvány, valamint 

a két ország közötti nézeteltérések és a kapcsolatok gyors romlása miatt 2020-ban véget értek a hivatalos képviselőházi látogatások.

Az elmúlt években több szenátusi delegáció járt Pekingben, köztük 2023 októberében Chuck Schumer demokrata szenátor vezetésével. A képviselőház azonban 2019 óta most először képviseltette magát hivatalosan Kínában.

A találkozóra röviddel azután került sor, hogy

 Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt pénteken telefonon egyeztettek, 

többek között a TikTok közösségi videóalkalmazást is érintő kérdésekről. Trump a beszélgetés után kijelentette, hogy október végén várhatóan Dél-Koreában személyesen is találkozik Hszivel egy regionális gazdasági csúcstalálkozón, majd 2026 elején Kínába is ellátogat.

(MTI)

Címlapfotó: 123rf.com

Galerida
2025. szeptember 22. 09:36
Most még van esélye az USA-nak a világ neki is kedvező felosztására, de igyekeznie kell, mert minden nappal romlanak a feltételek....
auditorium
2025. szeptember 22. 09:09
A végén a három Nagyhatalom üzleti ügyekben és idegen területek ásványi kincseinek kiaknázásában megegyezik. Mivel 3 atomhatalomról van szó a harci kedvük csillapul. A három szék között a tétovázó, de szóban harcias Európa kerül a pad alá megtépázott gazdasággal és lerombolt, eladósodott újabb EU-taggal.
Reszelő Aladár
2025. szeptember 22. 09:06
Az USA dominanciájának az egyik legfőbb összetevője, hogy időről-időre a háborúkat visel és ezek segítségével alakítja át a világrendet. Kína viszont kerüli a háborúkat és képes sokkal békésebb eszközökkel is kiterjeszteni a hatalmát. Az egyik egy 250 éves ország. A másik pedig 5000-nél is több. Az egyik 4 éves ciklusokban gondolkozik. A másik 5 éves tervekben. Az egyik még nem tudja, ki lesz a vezetője 3 év múlva, a másik azt is tudja, mit fognak csinálni 20 év múlva.
gyzoltan-2
2025. szeptember 22. 08:45
"Úgy kellett, mint a levegővétel: Kínai hajlandó együttműködni az Egyesült Államokkal a világ nagy kérdéseiben" Remek! -gondolhatjuk a hír hallatán... Most az USA gabalyodott bele az "angol gondokba"! Bár a Világháború évezredes, és állandó, az I. Világháború kitörését a német haditengerészet hatalmas fejlődés tette halaszthatatlanná Anglia számára..! Ugyanebbe a cipőbe lépett be a II. Világháborúban, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy Hitler nemzetiszocialista rendszere, berendezkedése, Németország káprázatos gazdasági fejlődése, rövid időn belül, megfoszthatja Angliát domináns, hegemonikus európai helyzetéből, s Angliának nem maradt más lehetősége, mint felvállalni a zsidóság Németország ellen 1933 óta folytatott háborúját, melyet a zsidók hisztériáig fokozott gazdasági bojkottal, szankciókkal támasztottak alá... Ma ugyanez a helyzet az USA esetében is! Az idő Kínának dolgozik! Kína Nemzeti Szocialista berendezkedése, döbbenetes fejlődése, fejlettsége, messzi gondolatokhoz vezetnek...
