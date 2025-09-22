Ft
McDonald ' s Narendra Modi élelmiszeripar Apple ipar Pepsi Donald Trump India márka Egyesült Államok

Túlfeszítette a húrt Donald Trump: sokan nem számítottak erre a válaszcsapásra

2025. szeptember 22. 09:35

Újra az amerikai elnök oldalán pattog a labda.

2025. szeptember 22. 09:35
null

Narendra Modi indiai miniszterelnök vasárnap arra kérte az állampolgárokat nyilvános beszédében, hogy ne használjanak külföldi gyártmányú termékeket, helyette inkább helyi termékeket vásároljanak – írja a Reuters.

Az indiai miniszterelnöknek ez lehet az első komoly reakciója arra, hogy India kereskedelmi kapcsolatai megromlottak az Egyesült Államokkal.

Még korábban Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az importált indiai árukra, most pedig Modi a „Swadeshi”, vagyis az Indiában gyártott áruk használatát szorgalmazta. Támogatói pedig kampányokat indítottak az Indiában rendkívül népszerű amerikai márkák, köztük a McDonald’s, a Pepsi és az Apple bojkottjára.

„Rengeteg olyan terméket használunk naponta, amely külföldi gyártmányú, csak nem tudjuk. Meg kell szabadulnunk tőlük.

Olyan termékeket kell vásárolnunk, amelyek Indiában készültek”

– mondta a nemzethez intézett beszédében Modi, aki konkrétan nem nevezte meg egyik országot sem.

llnnhegyi
2025. szeptember 22. 12:06
TRUMP gördülékony, fordulékony !
herden100
2025. szeptember 22. 11:47
Ötször akkora mint a New Yorki főpályaudvar: youtu.be/xn_-WL9g0HE?si=VZTIasMbUbZ4P0Vs
Reszelő Aladár
2025. szeptember 22. 10:56
Vegyél hazait? Ez valami új...
herden100
2025. szeptember 22. 10:55 Szerkesztve
Igaza van. usdebtclock.org/world-debt-clock.html A HOLLANDOK MITŐL ILYEN JÓK? HARMAD MAGYARORSZÁG, KÉTSZER ANNYI LAKOS.
