Túlfeszítette a húrt Donald Trump: sokan nem számítottak erre a válaszcsapásra

Narendra Modi indiai miniszterelnök vasárnap arra kérte az állampolgárokat nyilvános beszédében, hogy ne használjanak külföldi gyártmányú termékeket, helyette inkább helyi termékeket vásároljanak – írja a Reuters.

Az indiai miniszterelnöknek ez lehet az első komoly reakciója arra, hogy India kereskedelmi kapcsolatai megromlottak az Egyesült Államokkal.

Még korábban Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az importált indiai árukra, most pedig Modi a „Swadeshi”, vagyis az Indiában gyártott áruk használatát szorgalmazta. Támogatói pedig kampányokat indítottak az Indiában rendkívül népszerű amerikai márkák, köztük a McDonald’s, a Pepsi és az Apple bojkottjára.

„Rengeteg olyan terméket használunk naponta, amely külföldi gyártmányú, csak nem tudjuk. Meg kell szabadulnunk tőlük.