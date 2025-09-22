Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
LMBTQ + lmbtqi Magyarország migráció bevándorló migráns LMBTQ-ideológia gender Pottyondy Edina bevándorlás

Zsófi! A Puzsér, Pottyondy és a noÁr-féléktől soha nem lennél biztonságban

2025. szeptember 22. 11:06

Az országot a multikulti ideológia nevében elárasztanák a világ pöcegödreiből ideszállított emberi veszélyes hulladékokkal.

2025. szeptember 22. 11:06
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Zsófi!

Ne félj tőlük, mert testvéreid vannak millió számra; és mi patrióták megvédjük a testvéreinket. Azt viszont tudnod kell, hogy a Puzsér, Potyondi, Lengyel és a Noar félék nem igazi újságírók, előadók vagy színészek. Ők és az elvbarátaik, ahogy az elődeik is, mind kivétel nélkül politikai aktivisták (régebben hivatásos forradalmárok vagyis kommunisták), akik mindig valamilyen balos társadalmi kísérlet szolgálatába állították a középszerű tehetségüket – persze az elveken túl – mert élni is kell valamiből – pénzért teszik mindezt.

Azt tudnod kell, hogy az ő országukban sem egy olyan kedves, szép, fiatal hölgy, mint amilyen te vagy, sem a gyermeke nem lenne sem fizikai, sem szellemi, sem anyagi biztonságban.

Az országot a multikulti ideológia nevében elárasztanák a világ pöcegödreiből ideszállított emberi veszélyes hulladékokkal, akik pillanatok alatt véget vetnének az utcainkat uraló békének és nyugalomnak; a gyermeked lelkét és elméjét az óvodában, iskolában a gender ideológia őrültségeivel mérgeznék; a családi kasszát pedig a mögöttük álló pénzhatalmi erők fosztogatnák.

És a legocsmányabb az egészben, hogy miközben felkérdeznek, ők maguk nem tudják vagy inkább nem merik elmondani, hogy mit gondolnak: bevándorlásról, Ukrajna EU -s tagságáról, a gender ideologiáról, az energia függetlenségről és a politikai bunkósbotként használt jogállamisági eljárásról – csak hogy néhány fontos kérdést említsek.

És ne feledd, jól döntöttél, hogy a patrióta oldalt választottad. Mi a magyarokért és nem azok ellen politizálunk!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2025. szeptember 22. 12:16
Az undorító Pottyondy képes volt gyűlöletbeszédében gúnyolni,bántani Nick Vujicicot!
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2025. szeptember 22. 12:14
Előzetes letartóztatásba helyezték Bécsben azt a 25 éves afgán "ápolót", aki a felügyeletére bízott, védekezésre képtelen, demens nénit otthonában megerőszakolta. Mindezt biztonsági kamera is rögzítette, amit a néni fia szerelt fel a lakásban.
Válasz erre
2
0
makapaka2
2025. szeptember 22. 12:12
Ez az ocsmányul kommunikáló,beteglelkű Pottyondy, a nők szégyene!
Válasz erre
2
0
nagytamas
2025. szeptember 22. 11:29
Köszönjük!!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!