„Zsófi!

Ne félj tőlük, mert testvéreid vannak millió számra; és mi patrióták megvédjük a testvéreinket. Azt viszont tudnod kell, hogy a Puzsér, Potyondi, Lengyel és a Noar félék nem igazi újságírók, előadók vagy színészek. Ők és az elvbarátaik, ahogy az elődeik is, mind kivétel nélkül politikai aktivisták (régebben hivatásos forradalmárok vagyis kommunisták), akik mindig valamilyen balos társadalmi kísérlet szolgálatába állították a középszerű tehetségüket – persze az elveken túl – mert élni is kell valamiből – pénzért teszik mindezt.

Azt tudnod kell, hogy az ő országukban sem egy olyan kedves, szép, fiatal hölgy, mint amilyen te vagy, sem a gyermeke nem lenne sem fizikai, sem szellemi, sem anyagi biztonságban.

Az országot a multikulti ideológia nevében elárasztanák a világ pöcegödreiből ideszállított emberi veszélyes hulladékokkal, akik pillanatok alatt véget vetnének az utcainkat uraló békének és nyugalomnak; a gyermeked lelkét és elméjét az óvodában, iskolában a gender ideológia őrültségeivel mérgeznék; a családi kasszát pedig a mögöttük álló pénzhatalmi erők fosztogatnák.

És a legocsmányabb az egészben, hogy miközben felkérdeznek, ők maguk nem tudják vagy inkább nem merik elmondani, hogy mit gondolnak: bevándorlásról, Ukrajna EU -s tagságáról, a gender ideologiáról, az energia függetlenségről és a politikai bunkósbotként használt jogállamisági eljárásról – csak hogy néhány fontos kérdést említsek.