Kocsis Máté: nem csicskának mentünk se a NATO-ba, se az unióba

A másik, amit Ukrajna láthatóan kényszeresen be akar bizonyítani, hogy Magyarország tulajdonképpen nem békepárti, hanem háborúpárti, és Magyar Péterék is ezen dolgoznak. Az ukránok is azon „mesterkednek”, hogy pont olyan, magyar kémvádakkal elfogott személyeket mutogassanak a sajtóban, akikre hivatkozva el lehet majd mondani, hogy „lám-lám, hát itt Magyarország be akar vonulni Kárpátaljára tankokkal”.

Miközben mindenki tudja, aki a határnak ezen oldalán él, hogy ez egy baromság

– jelentette ki. Kocsis Máté hangsúlyozta: ez a kormány nem tegnap lett békehívő, hanem a háború kitörésének pillanatában, 2022. február 24-én hangzott el először, hogy nem az öldöklést kell választani, hanem a békét és nemcsak azért, mert a honfitársaink élnek a határon túl, hanem azért is, mert a magyar gazdaság és az európai gazdaság meg fogja sínyleni a háborút. És ez így is történt, az energiaárakon, az infláción keresztül brutálisan megsínylette mindenki – tette hozzá.

A szuverenitásvédelmi törvénycsomag kapcsán Kocsis Máté azt mondta, hogy szerinte „brutális cirkusz lesz nyugaton” a törvény elfogadásából, amelyhez jelenleg még érkeznek módosító indítványok.

(MTI)

Nyitókép:Kocsis Máté Facebook-oldala

