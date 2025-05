Úgy tűnik, a brit közszolgálati média, a BBC is egyértelműen Magyar Péter mellett tette le a voksát, azzal, hogy a valóságot nagyrészt figyelmen kívül hagyó cikket közölt a magyar–ukrán kapcsolatokról.

A BBC szinte az összes, Magyarország ellen irányuló ukrán és liberális vádat megismétli, miközben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Oroszország legközelebbi EU-s szövetségeseként ábrázolja.

A brit médium emellett aláássa a VOKS 2025 véleménynyilvánító szavazás legitimitását, amelyet „antidemokratikus” lépésként tüntet fel.

A cikk szerint Orbán Viktor békemissziója valójában az orosz agressziót támogatta, figyelmen kívül hagyva a magyar kormány hivatalos álláspontját, amely a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. Különösen nagy figyelmet szentel a BBC Magyar Péternek, a Tisza Párt vezetőjének, és szinte tényként kezeli, hogy pártja megnyeri a következő választásokat.

A cikk hasonló elfogultsággal tárgyalja Tseber Roland Ivanovics ügyét is, akit a BBC „szorgalmas” kárpátaljai politikusként mutat be, és Magyarország általi kitiltását igazságtalannak állítja be.

Mint ismert, Tseber Roland Ivanovics az az ukrán hírszerző, akinek három útlevele van, ő szervezte Magyar Péter ukrajnai látogatását, és legutóbb Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyarokat fenyegette meg, a Fidesz szavazókat pedig patkánynak tartja.

A BBC szerint Tseber ártatlan, a vele szemben felhozott vádak pedig alaptalanok. A cikk azonban kizárólag Tseber véleményét ismerteti, más nézőpontokat nem mutat be. „Visszautasítok minden olyan vádat, amely hírszerzési tevékenységgel hozna kapcsolatba. Ez nevetséges. Kárpátaljai politikus vagyok, aki becsületesen és nyíltan dolgozik szülőföldjéért és a magyar érdekekért” – idézi a BBC Tsebert.

A brit médium Ruszin-Szendi Romulusz mellett is kiáll, akit egy „rágalomkampány” áldozataként ábrázol. A BBC szerint a magyar kormány narratívájának „leggyengébb láncszeme, hogy ha Tseber valóban a magyar hírszerzés látókörében volt, akkor a kormány figyelmeztette volna a politikusokat és Magyar Pétert, mint európai parlamenti képviselőt, hogy kerüljék a kapcsolatot vele. Ezt az érvet egyébként először maga Magyar Péter fogalmazta meg, ám azóta számos alkalommal megcáfolták.