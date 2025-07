Magyar Péter hazugsággal vádolta a kormánypártiakat, aztán balszerencséjére előkerült a bizonyíték

A szakmai szereplők is komoly fenntartásokkal fogadták az Európai Parlament által még májusban megszavazott vízgazdálkodási stratégiát, amelynek konkrét cselekvési tervét a közelmúltban mutatta be Brüsszel. A Tisza Párt EP-képviselői is támogatták a javaslatot, amely egyebek mellett fenntarthatatlannak tartja, hogy bizonyos tagállamokban – például Magyarországon – ingyenesen jutnak a gazdák öntözővízhez.

A stratégiát a Tisza Párt megszavazta, míg a Fidesz EP-képviselői nem támogatták azt.

Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő a Tisza húzására úgy reagált: ismét egy olyan stratégiát szavaztak meg a Tisza Párt EP-képviselői, amely ellentétes a magyar érdekekkel: