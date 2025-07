Magyar Péter a kisgazdák pártjának nevezte a Tiszát, amely most megszavazta, hogy a termelők ne kapják ingyen az öntözővizet

Magyar Péter szerint a Tisza parasztpárt is

„A Tisza Párt lesz a jövőben a kisgazdák pártja is” – jelentette ki a Tisza februári pártkongresszusán Magyar Péter. Kiemelte, reméli, a gazdák is látják, lehetne érdemben beszélni a magyar agrárium jövőjéről, a munkájuk hasznáról, a nehézségekről, és a megoldásokról. „Volt országban parasztpárt, a magyar politikában mindig volt a magyar gazdáknak képviselete. Most nincs, Orbán Viktornak köszönhetően, ugyanis ő volt az aki, sok más párttal együtt a Független Kisgazdapártot is leszalámizta. Azt tudom üzenni innen Budapestről a magyar vidéknek és gazdáknak, hogy számíthatnak ránk, mi is számítunk rájuk. A Tisza Párt lesz a jövőben a kisgazdák pártja is” – fogadkozott korábban az ellenzéki párt vezetője.