Ebből óriási botrány lesz: a Tisza Párt megszavazta, hogy eltöröljék az ingyenes vízhasználatot

A brüsszeli vízstratégia szerint a gazdáknak is fizetniük kell a vízhasználatért. Az Európai Parlament még májusban fogadott el egy jelentést, amely hosszú távú vízstratégiát sürget az unióban. A dokumentum lényege, hogy a vízfelhasználás költségeit mindenki, így a mezőgazdasági szereplők is viseljék arányosan – írta meg a Világgazdaság.

Az EP szerint a jelenlegi gyakorlat, miszerint több tagállamban – így Magyarországon is – gyakran ingyenesen jutnak hozzá az öntözővízhez, nem fenntartható.

A jelentést a Tisza Párt is megszavazta, míg a Fidesz EP-képviselői nem támogatták azt.

A dokumentum ütközik a magyar kormány azon céljával, hogy az öntözéshez továbbra is ingyenes maradjon a víz. A Tisza Párt képviselői egy külön pontját is támogatták a szövegnek, amely kifejezetten arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan vízdíjakat, amelyek a szolgáltatás teljes költségét megtérítik.

A jelentés 91. pontja kimondja:

minden vízfelhasználónak »valóban és arányosan« hozzá kell járulnia a vízszolgáltatás költségeihez.

Ez egyértelműen érinti a mezőgazdasági öntözést is. Magyarországon a gazdák sok esetben díjmentesen jutnak vízhez, amit a kormány stratégiai támogatásként tart fenn. Az EP most ezzel a gyakorlattal menne szembe. A 92. pont szerint a vízárazásnak tükröznie kell a víz valódi gazdasági és környezeti költségeit, és ösztönöznie kell a hatékony felhasználást. Bár a jelentés hangsúlyozza a „társadalmilag méltányos” árak fontosságát, a szöveg egyértelművé teszi, hogy a víz nem lehet korlátlanul ingyenes, még a gazdáknak sem.

A jelentés ugyan nem jogszabály, de irányt mutat a jövő uniós szabályozásaihoz. A magyar kormány eddig határozottan kiállt amellett, hogy az öntözővíz továbbra is ingyenes maradjon a termelők számára. Az EP mostani állásfoglalása ezt kérdőjelezi meg. A döntés érzékenyen érintheti a magyar gazdatársadalmat, amely évek óta az alacsony inputköltségek, köztük az öntözési díjak hiánya révén tud versenyben maradni.

A Tisza Párt részéről eddig nem érkezett magyarázat arra, miért támogatták ezt a pontot.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

