Magyar Péter és pártja olyan vízstratégiát támogat, ami megnehezíti a mezőgazdasági területek öntözését

A szakmai szereplők is komoly fenntartásokkal fogadták az Európai Parlament által még májusban megszavazott vízgazdálkodási stratégiát, amelynek konkrét cselekvési tervét a közelmúltban mutatta be Brüsszel. Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a Tisza Párt EP-képviselői is támogatták a javaslatot, amely egyebek mellett fenntarthatatlannak tartja, hogy bizonyos tagállamokban – például Magyarországon – ingyenesen jutnak a gazdák öntözővízhez.

A stratégiát a Tisza Párt megszavazta, míg a Fidesz EP-képviselői nem támogatták azt.

Ráadásul nem az ingyenes vízhasználat korlátozására tett javaslat az egyetlen súlyos probléma a stratégiával, amely a nem természetes létesítmények, például új víztározók és gátak építését előzetes hatásvizsgálathoz kötné. A Farm Europe szakmai szervezet állásfoglalása szerint

a vízstratégia nem nyújt elegendő garanciát arra, hogy a gazdák hozzáférjenek az öntözéshez szükséges vízmennyiséghez, miközben a mezőgazdasági termelést jelentősen növelni kell ahhoz, hogy az élelmezés-biztonság fenntartása mellett el lehessen érni a közép- és hosszútávú klímacélokat, amelyekhez elengedhetetlen a biotechnológiák alkalmazása és a biomassza-előállítás.

A Farm Europe becslése szerint a 2030-as klímacélok eléréséhez 13 százalékkal, a 2050-es célok megvalósításához pedig 25 százalékkal kell növelni a mezőgazdasági termelést. Brüsszel stratégiáját azért is bírálta a szakmai szervezet, mert a vízfelhasználás hatékonyságának 10 százalékos növelését úgy tűzi ki célul az évtized végéig, hogy nem tesz különbséget az egyes ágazatok között.

Közben a gazdák vízhez való hozzáférése elengedhetetlen a terméshozamok fenntartásához, sőt, a biomassza-ágazat növekedése érdekében a hozamok növeléséhez

egy olyan időszakban, amikor egyre súlyosabb hőhullámokkal és példátlan aszállyal kell szembenéznie Európának.