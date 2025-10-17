Magyar Péter és a kormányváltás is mehet a levesbe? – szakértőt kérdeztünk a budapesti békecsúcs jelentőségéről

Békekonferencia: Orbán Viktor egyiptomi szerepe egyedülálló volt
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
Emberemlékezet óta nem volt ilyen szintű diplomáciai esemény Magyarországon – mondta a Mandinernek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szerinte Orbán Viktor jól ítélte meg a helyzetet, amikor még Donald Trump megválasztása előtt hozzákezdett a békemisszióhoz.
A békepárti magyar politika világpolitikai szintű elismerése, hogy Budapest ad helyet az amerikai-orosz békecsúcsnak”
– értékelte lapunknak a magyar idő szerint éjszakai hírt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Mint arról a Mandiner is beszámolt: Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
„Azt látjuk, hogy miközben Magyarország és a békepárti országok abba az irányba haladnak, hogy alakítsák a világ folyását, a világ eseményeit, aközben a háborúpárti brüsszeli elit egyre inkább elszigetelődik” – hangsúlyozza a budapesti békecsúcs fontos következményét Dornfeld. Rámutat, hogy „ez az elszigetelődés már korábban is kirajzolódott, hiszen már a közel-keleti békecsúcsra sem hívták meg ezeket a brüsszeli vezetőket, és most ismét a fejük felett döntöttek: egy általuk nem barátságosnak tartott kormányzat és annak az országa adhat otthont ennek a fontos békecsúcsnak”.
Úgy véli, ez már önmagában hatalmas eredmény, ami jól mutatja, hogy Orbán Viktor jól ítélte meg a helyzetet, amikor még Trump megválasztása előtt hozzákezdett a békemisszióhoz. Amivel
„Orbán Viktor felhelyezte Magyarországot a térképre, most pedig ennek látjuk eredményét”
– hangsúlyozta a vezető elemző. Mint rámutatott, „ha ezen a csúcson még valamiféle áttörést is sikerül elérni az ukrán háború kérdésében, akkor annak pedig óriási hatása lesz”. És szerinte nemcsak az ország diplomáciai presztízsére és külpolitikai megítélésére vonatkozólag lesz pozitív hatása, hanem az ország gazdaságára és az emberek életére, jövőjére is. „Megszűnik az a helyzet, ami az inflációt felhajtotta, megszűnik az energiahordozók korlátlan drágulása, összességében Európa, illetve a Magyarország képes lehet egyfajta normálisabb működéshez visszatérni. Ez pedig minden ember életében pozitív változást hoz majd” – szögezte le.
Annak kapcsán, hogy mekkora a valószínűsége a budapesti békecsúcson történő megegyezésnek, Dornfeld azt mondja, „nyilván túlbecsülni sem kell a találkozót, de alulbecsülni sem érdemes”. Szerinte, önmagában az, hogy az alaszkai Trump–Putyin-találkozó után ilyen időtávon belül újra találkoznak, azt mutatja, hogy mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös megoldást kínálhat ez a tárgyalás. Márpedig egy ilyen érzékeny nagyhatalmi kapcsolatban, amilyen az orosz-amerikai nem egyszerű ezt megtalálni, ám Budapesten nagyon fontos lépcsőfok lehet ebben.
Ami az esemény belpolitikai fogadtatását illeti, a vezető elemző szerint egyértelmű, hogy az, hogy Budapesten lesz a két nagyhatalom békecsúcsa, egyértelműen hatással lesz az 2026-os választásokra. „Egyértelmű, hogy ezzel a békecsúccsal a külpolitikai dimenzió véglegesen Orbán Viktor javára dőlt el, nemhiába károg a bejelentés óta a baloldali közvélemény, és próbál mindenféle magyarázatot kiötölni, hogy csökkentsék az esemény jelentőségét” – mutatott rá a szakértő. „Próbálják maszatolni, de láthatóan nem fog sikerülni, mert mindenki érzi, hogy egy ilyen rendezvény hatalmas jelentőségű esemény az ország számára” – hangsúlyozta.
Kiemeli, hogy „Magyar Péternek volt egy meglehetősen humoros próbálkozása: megpróbálta a saját érdemeként feltüntetni, hogy Magyarországon valósul meg a békecsúcs, csakhogy semmi köze nincs hozzá” – emeli ki Dornfeld.
Rámutat:
nem hiszem, hogy Trump elnök – sőt Brüsszelen kívül bárki is – különösebben jegyezné Magyar Péter politikai ténykedését”.
Mint fogalmazott, „azt látjuk, hogy a jobboldali kormányzat ahhoz a globális többséghez csatlakoztatta az országot, amelyik nem kér a háborúból. Ezzel szemben Magyar Péter ahhoz a brüsszeli háborúpárti kisebbséghez csatlakozna, amely egyre inkább elszigetelődik, és ennek ellenére mégis háborúra készül”.
Dornfeld felelevenítette, hogy Brüsszel háborús menetrendet készít elő, és az a céljuk, hogy 2030-ig készen legyen Európa egy Oroszország elleni háborúra.
Ez a teljes őrület, és Magyar Péter ehhez csatlakozott”
– szögezte le.
A vezető elemző szerint a budapesti békepárti csúcs óriási győzelem Orbán Viktor számára, aki kapott hideget-meleget itthon is a békepárti politikájáért. „Putyin-bérenc, és hasonló jelzőkkel illették, azok, akik nem szimpatizálnak vele, és lám most mégis egy ilyen óriási presztízsű találkozóra Magyarországon kerül sor” – hangsúlyozta Dornfeld. Szerinte nem egy olyan ország van, amely gazdaságilag, katonailag, politikailag sokkal fontosabb pozíciót foglal el, mint a magyar, és mégis itthon rendezik ezt a békecsúcsot. Ez a tény pedig egyértelműen azt mutatja, hogy Orbán Viktor elismert és nemzetközileg is jegyzett vezető.
„Ezzel szemben Magyar Péter nem sok mindent tud felmutatni”
– emelte ki.
Ami a hír nemzetközi fogadtatását illeti, Dornfeld szerint a nemzetközi sajtó meglepődött, hiszen nemrég még arról volt szó, hogy Trump rakétákat fog adni Ukrajnának. A vezető elemző szerint, az is reális, hogy ez a mozzanat lehetett az, ami az oroszokat végül is a tárgyalások folytatása felé billentette. „Itt is látszik, hogy Trump nem konvencionális külpolitikai megközelítése gyakran vezet sikerre” – mutat rá Dornfeld. Hozzátéve, hogy Trump kijelentései alapján egyre biztosabbnak tűnik, hogy a rakétaküldés egyelőre lekerül a napirendről.
„Pozitív várakozás övezi tehát a békecsúcsot” – összegezte a vezető elemző, rámutatva ugyanakkor arra, hogy nyilván nem a háborúra készülő Európa örvend. „Sőt, hát voltak olyan nyugati lapok, amelyek már azon keseregnek, hogy
az egész kormányváltós, Magyar Péteres projekt mehet így a levesbe.
Mert így nem lesz valós lehetőség a kormányváltásra” – hívja fel a figyelmet.
Összességében elmondható, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen szintű diplomáciai esemény Magyarországon – húzta alá a vezető elemző. „Elképesztő siker, hogy a világpolitika legfontosabb tényezői Magyarországon lesznek jelen. Főleg annak fényében, hogy az országnak nincs olyan mutatója, ami ezt indokolná” – tette hozzá.
Ez is mutatja szerinte, hogy Donald Trump megbízik Orbán Viktorban – mindenféle baloldali kísérlet ellenére is, amikor is igyekeztek őket egymás ellen fordítani, ami nem jött össze.
Fotó: MTI/Purger Tamás