Magyar Péter és a kormányváltás is mehet a levesbe? – szakértőt kérdeztünk a budapesti békecsúcs jelentőségéről

Úgy véli, ez már önmagában hatalmas eredmény, ami jól mutatja, hogy Orbán Viktor jól ítélte meg a helyzetet, amikor még Trump megválasztása előtt hozzákezdett a békemisszióhoz. Amivel

„Orbán Viktor felhelyezte Magyarországot a térképre, most pedig ennek látjuk eredményét”

– hangsúlyozta a vezető elemző. Mint rámutatott, „ha ezen a csúcson még valamiféle áttörést is sikerül elérni az ukrán háború kérdésében, akkor annak pedig óriási hatása lesz”. És szerinte nemcsak az ország diplomáciai presztízsére és külpolitikai megítélésére vonatkozólag lesz pozitív hatása, hanem az ország gazdaságára és az emberek életére, jövőjére is. „Megszűnik az a helyzet, ami az inflációt felhajtotta, megszűnik az energiahordozók korlátlan drágulása, összességében Európa, illetve a Magyarország képes lehet egyfajta normálisabb működéshez visszatérni. Ez pedig minden ember életében pozitív változást hoz majd” – szögezte le.

Annak kapcsán, hogy mekkora a valószínűsége a budapesti békecsúcson történő megegyezésnek, Dornfeld azt mondja, „nyilván túlbecsülni sem kell a találkozót, de alulbecsülni sem érdemes”. Szerinte, önmagában az, hogy az alaszkai Trump–Putyin-találkozó után ilyen időtávon belül újra találkoznak, azt mutatja, hogy mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös megoldást kínálhat ez a tárgyalás. Márpedig egy ilyen érzékeny nagyhatalmi kapcsolatban, amilyen az orosz-amerikai nem egyszerű ezt megtalálni, ám Budapesten nagyon fontos lépcsőfok lehet ebben.