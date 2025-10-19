2025 a világbéke éve lehet? UKRAJNA a következő TRUMP listáján – TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

Már zajlanak a titkos tárgyalások: újra találkozhat Trump és Kim Dzsongun
Az esetleges csúcstalálkozóra Trump novemberi ázsiai útja során kerülhet sor.
Milyen utóhatásai lehetnek a gázai békemegállapodásnak? A Trump-békehadjárat győzhet Ukrajnában is? Ezt járja körül Kohán Mátyás a Tempó legújabb epizódjában.
Megszületett a gázai béke Donald Trump vezényletével. A tűzszünettel és a túszok szabadon engedésével egy történelmi eseménynek lehettünk szemtanúi.
Ezzel pedig a Trump-terv nem áll meg. De létrejöhet a terrormentes Trump-Gáza? Hogyan rendeződhet az övezet élete, és milyen utóhatásai lehetnek a békemegállapodásnak?
trump lezárja az Ukrajnai háborút is?
Gáza és a Trump-békehadjárat politikai jövőjének témáját járja körül Kohán Mátyás a legújabb Tempóban.
