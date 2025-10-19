Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gázai-övezet tempó gázai háború békemegállapodás Trump ukrajnai háború Kohán Mátyás

2025 a világbéke éve lehet? UKRAJNA a következő TRUMP listáján – TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

2025. október 19. 16:03

Milyen utóhatásai lehetnek a gázai békemegállapodásnak? A Trump-békehadjárat győzhet Ukrajnában is? Ezt járja körül Kohán Mátyás a Tempó legújabb epizódjában.

2025. október 19. 16:03
null

Megszületett a gázai béke Donald Trump vezényletével. A tűzszünettel és a túszok szabadon engedésével egy történelmi eseménynek lehettünk szemtanúi. 

Ezzel pedig a Trump-terv nem áll meg. De létrejöhet a terrormentes Trump-Gáza? Hogyan rendeződhet az övezet élete, és milyen utóhatásai lehetnek a békemegállapodásnak?  

trump lezárja az  Ukrajnai háborút is? 

Gáza és a Trump-békehadjárat politikai jövőjének témáját járja körül Kohán Mátyás a legújabb Tempóban. 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. október 19. 18:24
Emmanuel Kannt szerint , soha nem lesz béke .
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 18:23
szantofer 2025. október 19. 17:56 Ti tényleg azt hittétek hogy Trump megoldja azt a problémát, amit 2000 éve senki nem tud megoldani? Egy fideszes bármivel beszopatható.
Válasz erre
0
2
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 18:22
Világbéke. A fideszektásokon kívül létezik épeszű ember (a fideszesek nem emberi lények), akik hisznek ebben az utópiában? Világbéke. Ha csak két ember marad a Földön az is szétverné egymás koponyáját. Sosem lesz világbéke, hiába szopogatjátok az Epstein-listás faszát.
Válasz erre
0
3
templar62
2025. október 19. 18:21
20. Század , büntető század . - mondogattuk 50 éve . 21 . Században , viszont jön a szar vastagja .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!