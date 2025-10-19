Már Elon Musk is a budapesti békecsúcsról beszél

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere is kommentálta a budapesti békecsúcs hírét. A milliárdos szerint „bíztató”, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin találkozik egymással.

Encouraging — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2025

Mint ismert, a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással a két vezető. Trump a bejelentést követően elmondta, hogy azért esett a magyar fővárosra a választásuk, mert mind ő, mind az orosz elnök „kedveli” Orbán Viktort, Magyarország pedig biztonságos ország.

Az elmúlt napokban több ország vezetője is dicsérte a budapesti találkozó megszervezését. Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya maximálisan támogatja a budapesti békecsúcsot, szerinte a Trump és Putyin részvételével tervezett budapesti találkozó jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. A szlovák kormány a budapesti békecsúcs szervezésében is kész segítséget nyújtani Magyarországnak – tette hozzá.

Ugyanígy üdvözölte a békecsúcs hírét Andrej Babiš cseh miniszterelnök, aki nemrég jelentős fölénnyel nyerte meg a választásokat. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legelismertebb államférfija. Őszintén gratulálok neki, hiszen már a sarm-es-sejki békekonferencián is méltatták vezetői képességeit. Most pedig újabb nagyszerű hír érkezett: Donald Trump elnök bejelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, és a felek Budapesten találkoznak. Ha ez valóban így lesz, az rendkívül fontos és biztató fejlemény” – fogalmazott.