Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti békecsúcs Elon Musk Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Már Elon Musk is a budapesti békecsúcsról beszél

2025. október 19. 10:09

A világ leggazdagabb embere szerint „bíztató”, hogy Trump és Putyin találkozik egymással.

2025. október 19. 10:09
null

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere is kommentálta a budapesti békecsúcs hírét. A milliárdos szerint „bíztató”, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin találkozik egymással.

Mint ismert, a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással a két vezető. Trump a bejelentést követően elmondta, hogy azért esett a magyar fővárosra a választásuk, mert mind ő, mind az orosz elnök „kedveli” Orbán Viktort, Magyarország pedig biztonságos ország.

Az elmúlt napokban több ország vezetője is dicsérte a budapesti találkozó megszervezését. Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya maximálisan támogatja a budapesti békecsúcsot, szerinte a Trump és Putyin részvételével tervezett budapesti találkozó jelentős előrelépést hozhat a háború lezárásában. A szlovák kormány a budapesti békecsúcs szervezésében is kész segítséget nyújtani Magyarországnak – tette hozzá.

Ugyanígy üdvözölte a békecsúcs hírét Andrej Babiš cseh miniszterelnök, aki nemrég jelentős fölénnyel nyerte meg a választásokat. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legelismertebb államférfija. Őszintén gratulálok neki, hiszen már a sarm-es-sejki békekonferencián is méltatták vezetői képességeit. Most pedig újabb nagyszerű hír érkezett: Donald Trump elnök bejelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, és a felek Budapesten találkoznak. Ha ez valóban így lesz, az rendkívül fontos és biztató fejlemény” – fogalmazott.

A békecsúcsot Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök is történelmi találkozónak nevezte, és hozzátette, örül, hogy ennek megszervezésére Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek van esélye.

Nyitókép forrása: ALLISON ROBBERT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anegy_
2025. október 19. 10:30
Agyhalottak őrjöngése minden szinten, a hozzászólók között! Ez jóóóóóó!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 19. 10:30
Holnap már a Pénztáros Lőrinc is erről fog beszélni.. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
1
NokiNokedli
2025. október 19. 10:24
Muszkli Teslával Austinból Budapestre hány nap alatt érne? Komp vagy C-130-as a tengerparti vonalaktól vonalakig megengedett.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 19. 10:15
Komolyan,már ő is…hihetetlen….elájultam…. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!