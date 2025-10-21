„A magyar emberekre komoly feladat vár a jövő évi választásokon” – az AfD elnöke a Mandinernek

Németország döbbenten figyel: soha nem látott mélyponton Merz támogatottsága
A pártok támogatottsági listáját továbbra is az AfD vezeti 26 százalékkal.
Alice Weidel exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben hangsúlyozta: 2026-ban a szuverenitás és az Ursula von der Leyentől való függés közt kell választanunk.
Budapesten járt Alice Weidel, az AfD vezetője, aki exkluzív nyilatkozatot adott a Mandinernek. A politikus arról is beszélt, hogy szerinte miért lesz kiemelten fontos a 2026-os magyar országgyűlési voksolás.
A magyar emberekre komoly feladat vár a jövő évi választásokon”
– hangsúlyozta Németország legnépszerűbb pártjának vezetője, hozzátéve:
Választhatnak a szabadság és a szuverenitás, vagy pedig az Európai Uniótól és Ursula von der Leyentől való függőség között.”
Szerinte az utóbbira senki sem vágyik, ezért úgy véli, hogy a magyaroknak el kell menniük szavazni, és
A beszélgetés erre vonatkozó részlete itt tekinthető meg:
Az AfD elnöke Budapesten járt, ahol a Mandiner riporterének elmondta: az európai vezetők gyengék.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP