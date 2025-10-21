Ft
10. 21.
kedd
országgyűlési választás afd Németország Magyarország Ursula von der Leyen Alice Weidel interjú 2026 Európai Unió választás

„A magyar emberekre komoly feladat vár a jövő évi választásokon” – az AfD elnöke a Mandinernek

2025. október 21. 20:04

Alice Weidel exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben hangsúlyozta: 2026-ban a szuverenitás és az Ursula von der Leyentől való függés közt kell választanunk.

2025. október 21. 20:04
null

Budapesten járt Alice Weidel, az AfD vezetője, aki exkluzív nyilatkozatot adott a Mandinernek. A politikus arról is beszélt, hogy szerinte miért lesz kiemelten fontos a 2026-os magyar országgyűlési voksolás.

Az AfD elnöke nem először járt Budapesten – Alice Weidel és Orbán Viktor 2025 februárjában
Az AfD elnöke nem először járt Budapesten – Alice Weidel és Orbán Viktor 2025 februárjában
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

A magyar emberekre komoly feladat vár a jövő évi választásokon”

– hangsúlyozta Németország legnépszerűbb pártjának vezetője, hozzátéve:

Választhatnak a szabadság és a szuverenitás, vagy pedig az Európai Uniótól és Ursula von der Leyentől való függőség között.”

Szerinte az utóbbira senki sem vágyik, ezért úgy véli, hogy a magyaroknak el kell menniük szavazni, és

  • a békét,
  • a szuverenitást és
  • a függetlenséget kell választaniuk.

A beszélgetés erre vonatkozó részlete itt tekinthető meg:

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

kalyibagaliba
2025. október 21. 22:04
Várjuk meg mi lesz, ha neki is a cdu-csu-val kell egyezkedni. Milyen szép is a parlamentáris demokrácia. Egyet előre, kettőt hátra. A "magyar" Momentum ékes példája a hazaárulásnak!!! Bár azok nem Magyarok. Megszavazták őket és lám a következmények. Elő kellene szedni az összeset és mindent elvenni tőlük, amit állami pénzzel kiegészítve szereztek!!! Remélem ez nem hangzott túl Tiszá-San :)
Csubszi
•••
2025. október 21. 21:59 Szerkesztve
MINDEN jobboldali patriótának el kell mennie szavazni! Ennyi: így lesz Fidesz 4/5!
fortissima
2025. október 21. 21:56
Köszönjük, Emese!
Ehetős Odó
2025. október 21. 20:49
Alízka Németország utolsó reménye. Pillanatnyilag az egyetlen normális alakulat a Bundestagban, melynek vezére és tagjai jól látják Németország, Európa és általában a világ helyzetét - általában meghallgatom a felszólalásaikat, Alízt hallgatni amúgy is élvezetes, mert kitűnő szónok, tisztán, érthetően, jól artikulálva beszél, továbbá nem hagyja magát elnyomni a koalíció idiótáinak bekiabálásai által, hanem nyomban metsző gúnnyal vág vissza nekik, hogy csak néznek, mint a hal. Sachsen-Anhalt tartományban a legfrissebb felmérés szerint már 40%-on állnak, ez azért érdekes, mert itt jövő ősszel választás lesz és előreláthatólag AfD-s kormány lesz Magdeburgban. Hacsak addig Merzék nem sodorják háborúba az országot vagy más módon próbálják kizárni az AfD-t a választásokból. De ekkora támogatottság mellett nem fog menni, sőt, az idióta Brandmauerpolitik következtében addig még jelentősen fog emelkedni az AfD támogatottsága.
