Az Antifa felgyújtotta gróf Széchenyi István ükunokájának kastélyát Bajorországban – Orbán Viktor miatt

Az Index arról ír, hogy teljesen leégett a bajor Thurn und Taxis hercegi család vadászkastélya, a gyújtogatást pedig egy antifasiszta csoportosulás aktivistái vállalták magukra. Mint kiderült,

az antifa-csőcselék azért borította lángba a történelmi épületet, mert nem értenek egyet az özvegy hercegné, Gloria von Thurn und Taxis konzervatív politikai nézeteivel,

illetve kritizálják a család regensburgi rezidenciáján megforduló jobboldali politikai szereplőkkel ápolt jó kapcsolatát.

Hozzáteszik: az Antifához köthető szerveződés emellett a német nemesség – amelynek nemzetközi színtéren a félig magyar származású arisztokrata az egyik legemblematikusabb alakja – vagyonának elkobzását is szorgalmazná.

Emlékeztetnek: október 5-ről 6-ra virradó éjszaka kiégett a bajorországi Donaustauf településhez tartozó Thiergarten-vadászkastély, amelyet az Európa első postaszolgálatát kiépítő, a Német–Római Birodalomban működő Thurn und Taxis hercegi család építtetett és használt. A család 1813-ban vadászerdőt alakított ki ezen a birtokon.