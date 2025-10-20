Az Antifa felgyújtotta gróf Széchenyi István ükunokájának kastélyát Bajorországban – Orbán Viktor miatt

Elítélték az egyik magyarverő antifát
Részt vett az embervadászatban, most elítélték.
Az Orbán Viktor elleni gyűlölet, valamint a budapesti magyarverés is szerepet játszott az esetben. Igen, nekik áll feljebb.
Az Index arról ír, hogy teljesen leégett a bajor Thurn und Taxis hercegi család vadászkastélya, a gyújtogatást pedig egy antifasiszta csoportosulás aktivistái vállalták magukra. Mint kiderült,
az antifa-csőcselék azért borította lángba a történelmi épületet, mert nem értenek egyet az özvegy hercegné, Gloria von Thurn und Taxis konzervatív politikai nézeteivel,
illetve kritizálják a család regensburgi rezidenciáján megforduló jobboldali politikai szereplőkkel ápolt jó kapcsolatát.
Hozzáteszik: az Antifához köthető szerveződés emellett a német nemesség – amelynek nemzetközi színtéren a félig magyar származású arisztokrata az egyik legemblematikusabb alakja – vagyonának elkobzását is szorgalmazná.
Emlékeztetnek: október 5-ről 6-ra virradó éjszaka kiégett a bajorországi Donaustauf településhez tartozó Thiergarten-vadászkastély, amelyet az Európa első postaszolgálatát kiépítő, a Német–Római Birodalomban működő Thurn und Taxis hercegi család építtetett és használt. A család 1813-ban vadászerdőt alakított ki ezen a birtokon.
Az 1890-ben, historizáló angol vadászház stílusban épült kastélyt Bajorország éppen most akarta műemléki védettség alá helyezni. A gazdagon díszített termek és a megnyitáskor
a beépített citerának köszönhetően zenélő ajtók azonban a tűz martalékává váltak: az épület az alapjáig leégett, a kár több millió euróra tehető
– tudta meg a lap.
A terrortámadást egy magát Georg Elser Kommandónak nevező csoport vállalta magára. Azt állítják, hogy éjfél előtt fél órával több gyújtószerkezetet helyeztek el az épület különböző pontjain.
Egy közleményükben a magyar miniszterelnök nevét is megemlítik: „A Thurn und Taxis család újfasiszta mozgalom iránti szimpátiája a St. Emmeram-kastély vendéglistájából is világosan látszik:
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Samuel Alito, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának konzervatív bírája, valamint az AfD politikusai, Maximilian Krah és Alice Weidel mind vendégek voltak Gloria kastélyfesztiválján.
A fentiek több mint elegendő okot szolgáltatnak számunkra, hogy Gloriának világos figyelmeztetést küldjünk: ha nem hagyod abba az embertelen gyűlöletbeszédet, legközelebb nemcsak a golfklubod fog leégni” – idézi a Brussels Signal hírportál az Indymedia nevű baloldali, szélsőséges, antikapitalista portálon megjelent közleményt.
A Georg Elser Kommandó a hercegnét „nagy kapitalistának” nevezi, és úgy véli, hogy a Thurn und Taxis család a „monarchiát, az emberiség megvetését és az osztályalapú társadalmat képviseli”, továbbá a
burzsoázia azon ágához tartozik, amely Németországban és világszerte is a fasizmus visszatérését mozdítja elő”.
A csoport szerint a St. Emmeram-kastélyt államosítani kellene, és szociális bérlakásokat kellene kialakítani benne. Emellett a volt német nemesség minden megmaradt vagyonát is el kellene kobozni. A csoport levelében említi azt is, hogy
akciójukat az is motiválta, hogy a Budapesten több ember bántalmazásában is részt vevő, antifasiszta Hanna S.-t a müncheni tartományi bíróság jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a múlt hónapban
– írja az Index.
Nyitókép: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP