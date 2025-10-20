Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Csőcselék Bajorország kormányfő akció szélsőbal Orbán Viktor Antifa

Az Antifa felgyújtotta gróf Széchenyi István ükunokájának kastélyát Bajorországban – Orbán Viktor miatt

2025. október 20. 09:10

Az Orbán Viktor elleni gyűlölet, valamint a budapesti magyarverés is szerepet játszott az esetben. Igen, nekik áll feljebb.

2025. október 20. 09:10
null

Az Index arról ír, hogy teljesen leégett a bajor Thurn und Taxis hercegi család vadászkastélya, a gyújtogatást pedig egy antifasiszta csoportosulás aktivistái vállalták magukra. Mint kiderült,

az antifa-csőcselék azért borította lángba a történelmi épületet, mert nem értenek egyet az özvegy hercegné, Gloria von Thurn und Taxis konzervatív politikai nézeteivel,

illetve kritizálják a család regensburgi rezidenciáján megforduló jobboldali politikai szereplőkkel ápolt jó kapcsolatát. 

Hozzáteszik: az Antifához köthető szerveződés emellett a német nemesség – amelynek nemzetközi színtéren a félig magyar származású arisztokrata az egyik legemblematikusabb alakja – vagyonának elkobzását is szorgalmazná.

Emlékeztetnek: október 5-ről 6-ra virradó éjszaka kiégett a bajorországi Donaustauf településhez tartozó Thiergarten-vadászkastély, amelyet az Európa első postaszolgálatát kiépítő, a Német–Római Birodalomban működő Thurn und Taxis hercegi család építtetett és használt. A család 1813-ban vadászerdőt alakított ki ezen a birtokon.

Az 1890-ben, historizáló angol vadászház stílusban épült kastélyt Bajorország éppen most akarta műemléki védettség alá helyezni. A gazdagon díszített termek és a megnyitáskor

a beépített citerának köszönhetően zenélő ajtók azonban a tűz martalékává váltak: az épület az alapjáig leégett, a kár több millió euróra tehető

– tudta meg a lap.

A terrortámadást egy magát Georg Elser Kommandónak nevező csoport vállalta magára. Azt állítják, hogy éjfél előtt fél órával több gyújtószerkezetet helyeztek el az épület különböző pontjain.

Egy közleményükben a magyar miniszterelnök nevét is megemlítik: „A Thurn und Taxis család újfasiszta mozgalom iránti szimpátiája a St. Emmeram-kastély vendéglistájából is világosan látszik:

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Samuel Alito, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának konzervatív bírája, valamint az AfD politikusai, Maximilian Krah és Alice Weidel mind vendégek voltak Gloria kastélyfesztiválján.

A fentiek több mint elegendő okot szolgáltatnak számunkra, hogy Gloriának világos figyelmeztetést küldjünk: ha nem hagyod abba az embertelen gyűlöletbeszédet, legközelebb nemcsak a golfklubod fog leégni” – idézi a Brussels Signal hírportál az Indymedia nevű baloldali, szélsőséges, antikapitalista portálon megjelent közleményt.

A Georg Elser Kommandó a hercegnét „nagy kapitalistának” nevezi, és úgy véli, hogy a Thurn und Taxis család a „monarchiát, az emberiség megvetését és az osztályalapú társadalmat képviseli”, továbbá a

burzsoázia azon ágához tartozik, amely Németországban és világszerte is a fasizmus visszatérését mozdítja elő”.

A csoport szerint a St. Emmeram-kastélyt államosítani kellene, és szociális bérlakásokat kellene kialakítani benne. Emellett a volt német nemesség minden megmaradt vagyonát is el kellene kobozni. A csoport levelében említi azt is, hogy 

akciójukat az is motiválta, hogy a Budapesten több ember bántalmazásában is részt vevő, antifasiszta Hanna S.-t a müncheni tartományi bíróság jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a múlt hónapban 

– írja az Index.



Nyitókép: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Treeoflife
2025. október 20. 10:52
Ilyenkor Ilaria Salis melyik lábára támaszkodik, vagy megvárja, amíg a tyúkszemére taposnak? Ideje lenne, és érdeklődéssel várom, hogy a német igazságszolgáltatás hogyan lép föl ah Antifák tetteik ellen? Az AP-ben a terrorista "antifás" mentelmi jogával mi lesz?
bodosoldier-2
2025. október 20. 10:50
Lehet,hogy most is Orbánnak volt igaza?(mint álltalában mindig),hogy terrorszervezetnek nyilvánitotta az antifát?
Szamóca bácsi
2025. október 20. 10:48
ez egy terrorszervezet, annak minden ismérvével. min csodálkozunk?
q-q-ri-q
2025. október 20. 10:46
Mint régen az barnaingesek. Alakulnak a németek, pont mint Hitler idejében. Az meg, hogy minek hívják magukat, lényegtelen. "Deutschland, Deutchland über alles..."
