Szíria: honnan és hová? Közel-keleti következmények, „krónikus” kihívások és keresztutak

Kettő: nemigen kellett a szíriai társadalmat megosztani sem. Egyrészt nem egy klasszikus értelemben vett nemzetállamról, hanem egy poszt-Sykes-Picot projektről van szó, a maga mikor, milyen mértékben erősödő kohéziójával, vagy éppenséggel kiéleződő anomáliáival. Keveset hallani arról, hogy 2016-ban a most Kun Béla-szerűen elszállt (l. Édes Anna) Bassár el-Aszad maga is, valójában nagyon közel volt ahhoz, hogy megvalósítsa az első világháború után kialakítandó hat zóna feldarabolását kimondó egyezmény felrúgását, amikor előállt „hasznos Szíria” (Sūriyā ‘l-mufīda) tervezetével a Homsz, Hama, partvidéki rész, és Damaszkusz és külterülete kormányzóságok jelentette területre koncentrálva, immár nyíltan háttérbe helyezve az egyéb északi és keleti vidékeket. Az arab fősodor és egyes véleményformálók, például a Párizsban élő szíriai emigráns Subhi Hadidi, előszeretettel látnak eleve „hamis entitásokat” az olyan sykes-picot-i képződményekben, mint Szíria és Irak, amelyekben rendszerszintű jogsértések érték a kurd, drúz, szunnita, illetve jezidi, asszír, arab mocsárlakó (ʻArab al-Ahwār) és egyéb egyéneket és közösségeket. Ám a szíriai társadalomban azért kimutatható a törésvonalak ellenére is valamiféle patrióta szolidaritás a különbségek ellenére, illetve konszenzus arra nézve, hogy idegen hatalmak ne keltsenek további zavart a térségben. Egyes kurd szíriaiak is, például al-Ḥasakából származó író Welat Ali is, miközben lélegzetvisszafojtva várta Damaszkusz ellenzék általi bevételét, sajátosan fejezte ki hűségét az országhoz a tömegek ünnepelte „rendszerváltást” látván, mondván, egész életében talán most először érezte, hogy igazán kötődik Szíriához.

Maga a rezsim is, amely egyébként az arab tavaszig sokat puhult, mindenesetre e 2016-os epizódot megelőzően és követően – miközben a térségi Ellenállás Mítoszára (l. alább) is építette legitimitását – valamennyire mégiscsak igyekezett a nemzettudatot erősíteni. Mást nem is igen tehetett 26 etnikai és vallási felekezettel. Szigorú, katonai szervezetére nemcsak az ország politikai berendezkedésének gerinceként tekintett, hanem potenciális nemzeti olvasztótégelyként is. Ezzel kétségkívül valamiféle látszólagos keretet kínált, legalábbis egy darabig, a „dinasztia” bő fél évszázados uralma alatt. Ha mindez történetesen nem is feledtethette el az állami szerveket, fegyveres és karhatalmi erőket átitató korrupciót (ar-rašwa) és azon szektarianizmust, amelynek lényegeként előnyben részesült a felsőbb vezetés szintjein az alavita lakosság jelentette társadalmi bázis. Viszont a költségvetési problémák tovagyűrűző hatásai részeként az anyagi megbecsültség egyre növekvő hiánya és más tényezők (ilyen a katonai rendészet üzemeltette Szédnájá börtön brutalitásának árnya, amely különösen a polgárháború önvédelmi harca közepette durvult el, vagy az ország lakosságának többmilliós kivándorlása, szintén felerősödve az arab tavasz után) eredményeként a rendszertől való fokozatos elidegenedés magában a hadsereg berkeiben is kijegecesedett.