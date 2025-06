Kollégája intette csendre Aranyosi Pétert: ez még neki is sok volt

Szerinte ezzel az államapparátus nem mást csinál, mint hogy a „szabadszellemű, nagypofájú csibészek beszélgetéseit megvágja”, hogy politikai hasznot húzzon belőle.

Tóth Edu úgy fogalmazott: „Tényleg csak ennyire futja? Abból, hogy Aranyosit elkezdjük boszorkányüldözni, hogyan lesz magasabb életszínvonal?”

A humorista szerint Aranyosi hibái ellenére is szerethető, és azt tanácsolta neki, hogy „most egy kicsit maradj csöndben”, mert ha nem ad újabb muníciót a támadásokhoz, azok idővel elcsitulnak.