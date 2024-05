Így üldözik a fehéreket Dél-Afrikában – odavalósi magyar számolt be a növekvő rettegésről

Ha ennek okait vizsgáljuk, akkor azt látni kell, hogy az áramszolgáltató nagyon nagy hangsúlyt fektetett a feketék foglalkoztatására.

Dél-Afrikában törvények korlátozzák a fehérek foglalkoztatását, ami oda vezetett, hogy az állami cégeknél fontosabb volt a fekete kvóta elérése mint a szakember gárda megtartása. Miközben a fehérek elleni üldöztetés egy része valóban célzottan történik, addig a nagy része a rossz közbiztonság miatt van. E miatt aki teheti külföldre vándorol. Ez leginkább az értelmiséget érinti, és bár eleinte a fehérek vándoroltak elsősorban külföldre, mára már egyre több olyan személy aki nem a fehér közösség tagja is elvándorol.

A fehér közösségen belül a búrok külön célpontjai egyes politikai közösségeknek, elsősorban a szélsőséges marxista nézeteket valló Gazdasági Szabadságharcosoknak (EFF).

Ők rendszeresen éneklik a Kill the Boer és más hasonló mozgalmi dalokat. Ezek a dalok már az 1994-es rendszerváltás előtt léteztek, és viszonylag népszerűek voltak baloldali körökben. Itt muszáj hangsúlyozni, hogy ez nem vonatkozik általánosságban az ország fekete lakosságára, mert azok a feketék, akik nem a kommunistákkal szimpatizáltak azok ezt nem támogatták és ma sem támogatják.

Azt is fontos látni, –folytatta Jeney– hogy nem minden búr támogatta a múlt rendszer politikáját, így például a legismertebb búr szervezet, az AfriForum ma jó kapcsolatot ápol a többi kisebbséggel és a konzervatív feketékkel is.

Ez a dal, ahogyan más mozgalmi dalok a kommunistákhoz kötődnek, és tettlegességre hívnak fel. Ennek ellenére a dél-afrikai bíróság úgy ítélte, hogy ez nem gyűlöletbeszéd.

Sajnos ugyanakkor láthatjuk a felhívás eredményét, ugyanis a fehér farmereket (akik szinte kizárólag búrok) meggyilkolják az otthonaikban. Sok esetben értékes vagyontárgyakat hagynak hátra az elkövetők, így lehet látni, hogy ez nem rablógyilkosság.

Néhány esetben ennek a dalnak az első sorát az áldozat vérével felírták a falra.

A Dél-Afrikában élő magyarokról Jeney elmondta, hogy miközben a búrok nagyon távol élnek tőlünk, a kapcsolatok nagyon messze nyúlnak vissza, erről eg ybúr történész könyvet is írt; megemlítendő például ifj. Wass Albert, a nagy író rokona, aki a búrok oldalán harcolt a búr háborúban, és annak vége előtt két héttel esett el. Az ő emlékét őrzi egy emléktábla Kolozsváron a Farkas utcai templomban.

A legnagyobb magyar beáramlás 1956 után volt, igaz messze elmaradt attól mint ami a nyugati országokban történt. Dél-Afrika csak családokat vagy egyedül álló férfiakat engedett be, egyedülálló nőket nem, így nagyon hamar kialakultak a vegyes házasságok, „és az én generációm többsége már nem beszél magyarul” – mondja Jenei.

Amióta van lehetőség a magyar állampolgárság megszerzésére elkezdtek magyarul tanulni, ugyanis ezzel könnyen el tudják hagyni az országot, továbbá a dél-afrikai útlevéllel nagyon nehéz a világban utazni, ugyanis a nyugati világba mindenhova vízum kell.

Mint mondja, a magyarság egyre fogy az országban, utánpótlás pedig alig van, ugyanis nem egy túl népszerű kivándorlási célország a magyarok számára. Az hogy a magyarok kikkel házasodtak, sok esetben azon múlt, hogy a fehérek között kik voltak többségben a adott területen. Ugyanakkor voltak akik Magyarországról, „szereztek” maguknak feleséget, akik aztán családegyesítéssel mentek ki Dél-Afrikába.

A magyar diaszpóra így nagyon hamar elkezdett zsugorodni és mára már nagyon kicsi, a legnagyobb Johannesburg környékén van. Ezt követi Fokváros majd Durban, A fentiek alapján viszont továbbra is kérdés, hogy kiket tekintsünk magyarnak, ugyanis a dél-afrikai helyzet miatt sokan elkezdték felfedezni a magyar származásukat és tanulnak magyarul.

Miközben elmondható, hogy a magyar diaszpóra folyamatosan asszimilálódik azt is tény, hogy a kis mérete miatt soha nem volt saját intézmény rendszere, és túl nagy jelentősége sem volt. Pontosan ezért van az, hogy nem is tudott megmaradni: valaki ott vagy asszimilálódik vagy Magyarországra költözik.

Visszatérve a búrokkal való kapcsolatra: Jenei szerint ez valójában 1994 után erősödött meg, mikor már a búrok is már a korábban említett üldöztetésnek voltak kitéve.

Sok szempontból ez hasonlít a határon túli magyarság helyzetére, ugyanis ősi földjükön élnek



(az afrikánsz nyelvet a dél-afrikai Praal településen alkották meg), miközben az iskoláikban a nyelvüket próbálják visszaszorítani. Ugyanez a jelenség megfigyelhető az oktatás minden szintjén, a közigazgatásban és a médiában Jenei szerint. Ezért alakítottak ki aztán a búrok saját intézményrendszert. A településnevek is egy érzékeny téma, ugyanis a többes településnév használatot elutasítja a kormány, közben cseréli le a települések neveit – megjegyzi: szerencsére ezen Erdélybe már túl vagyunk, ugyanis a magyarlakta terülteken vannak magyar településnevek.

Eleinte a búrok kezdtek érdeklődni a magyarság iránt, ugyanis azt látták, hogy egy olyan nép vagyunk akik őrizzük a keresztény hagyományaikat,

és mezőgazdasággal intenzíven foglalkozó nép vagyunk. Ezért küldték 2021-ben az első delegációt Magyarországra – sorolja. „Bár én már akkor láttam, hogy a határon túli magyarság helyzete jobban hasonlít az ő helyzetükre, sajnos ők ezzel valószínűleg azért nem voltak tisztába, mert a világsajtóban nagyon kevés szó esik a határon túli magyarokról”.

2023 áprilisában ismét Magyarországra érkeztek, hogy forgassanak egy dokumentumfilmet Magyarországról, Jenei ebben is megszólal, illetve Pretoriában is járt előadni Trianonról.

Ekkor dőlt el, hogy Erdélybe akarnak utazni, hogy megismerjék az erdélyi magyarokat.

„Miután nekem is vannak erdélyi felmenőim és gyakori vendég vagyok Székelyföldön ezért megszerveztem, hogy találkozzanak az erdélyi magyarság képviselőnek egy részével és arról is gondoskodtam, hogy az ottani magyar sajtó tudomására jusson a búrok látogatása. Ők bemutatták az ő helyzetüket, és a mi képviselőink is bemutatták a mi helyzetünket. Abban egyeztünk meg, hogy ők miután visszamennek Dél-Afrikába bemutatják ott is a mi helyzetünket, és mi magyarok bemutatjuk itthon az ő helyzetüket” – mondja a dél-afrikai születésű térképész.