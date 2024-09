Az biztos, hogy drágulni fog a kenyér, már csak az a kérdés, mennyivel, mert a fogyasztói tűréshatár már most is a plafonon van

Drága a kenyér, de nem lesz komoly drágulás

A termelési adatokból kivehető, hogy most nem várható olyan komoly áremelkedés, mint az elmúlt években, mikor nagyon rövid időn belül a fehér kenyér ára 300 forintról egészen a most átlagos ezer forintig ugrott fel.

Giczi Gergely szerint a korábbi drágulás nem elsősorban a terményárak emelkedése miatt jelentkezett, hanem a szállítási és humánerőforrás-költségek, valamint az energiaárak megugrása miatt. Az Agrármarketing Centrum úgy számol, hogy idén egy nagyjából 10 százalékos áremelkedés várható, ám az nagy kérdés, ez hogyan jelenik meg az üzletekben, mert a fogyasztói tűréshatár már most is a plafonon van.

Szeszélyes szezon a zöldség-gyümölcsöknél

A gabonákkal ellentétben a zöldségeknél az aszály mellett komoly tényező az is, hogy mikor éled fel tavasszal a természet és sokan emlékezhetünk arra, hogy az idei évben rendkívül hamar, már februárban megindult a virágzás, amely márciusra teljesen le is zajlott, főleg a korai csonthéjasoknál.

Mindezek mellett a tavasz elején többször is voltak fagypont alatti éjszakák, amely a kajszinál, a meggynél és az almánál okozta a legnagyobb fagykárokat. Giczi Gergely kiemelte, a légköri aszály is súlyosnak mondható idén, ráadásul a megszokottnál erősebb volt az UV-sugárzás, valamint a hőstressz is.

Olyan jelenségeket láttunk sokszor ültetvényekben vagy fákon, amit korábban nem igazán”

– tette hozzá.

A legjobb helyzetben az idei évben a dinnyetermesztők vannak, az almával és a meggyel ellentétben a dinnyetermés az Agrármarketing Centrum adatai szerint remek lett, minőségileg is jók voltak idén a hazai termesztésű dinnyék. Bár az alma- és meggytermesztőknek sincs kiemelkedően jó szezonjuk az idei évben, még így is sokkal jobban jártunk, mint az osztrák vagy cseh kollégáik, ahol 80-90 százalékos terméskiesést is tapasztaltak.

Európa-szerte gondok voltak a szektorban, ami miatt olyan hiány alakulhat ki, amely keresleti piacot fog teremteni az étkezési alma piacán”

– jegyezte meg Giczi Gergely, majd hozzátette, a hazai almatermés a tavalyinak megfelelő, ám itthon is tapasztalhatóak minőségi problémák, mivel kevés az öntözhető terület, az aszály pedig sújtja az ültetvényeket, ahol csak most kezdődik ősszel a betakarítás. Áremelkedés az almáknál a jövő év elején várható, mikor elfogynak a hazai készletek és importra szorul majd a piac.