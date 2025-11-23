Ft
11. 24.
hétfő
MCC Gazdaságpolitikai Műhely árfolyam forint inspiráció huf deviza

Forintcsoda: miért erősödünk, és mit nyersz vele te is?

2025. november 23. 13:27

A forint olyan szintre erősödött, amit kevesen mertek volna megjósolni: a magyar fizetőeszköz már 383 alatt jár, és ez a mindennapokban is komoly megtakarítást jelent.

2025. november 23. 13:27
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője tömör bejegyzésben ecsetelte, hogy mit jelent a magyar deviza erősödése:

„Az elmúlt egy évben látványosan javult a forint árfolyama az euróhoz képest. A grafikon alapján a EUR/HUF kurzus 410 környékéről egészen 383 alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy a magyar fizetőeszköz egyértelműen erősödött. Ilyen pozitív fordulat ritkán látható ilyen tartósan.”

Majd folytatta: „Az árfolyam fokozatos, hónapokon át tartó javulása arra utal, hogy nőtt a bizalom a forint iránt, és kedvezőbbé vált a piaci megítélésünk. 

Mindez nemcsak a gazdasági döntéshozók számára öröm, hanem mindenki számára, aki itthon tervez, dolgozik vagy vállalkozik.”

Mit jelent ez a mindennapokban? 

„Mivel egy év alatt a forint közel 10 százalékkal erősödött az euróval szemben, így minden importtermék átlagosan ennyivel olcsóbb, feltéve hogy az eredeti eurós ára nem változott. Ez kézzelfogható előny az elektronikai eszközöktől kezdve az autóalkatrészeken át a háztartási gépekig. Bármilyen termék, amit külföldről hoznak be, ma kevesebbe kerül forintban, mint egy éve. 

Ugyanez igaz a külföldi utazásokra is. 

Ha az eurós árak változatlanok, akkor idén kb. százalékkal olcsóbban lehet ugyanazt az utat, szállást vagy programot kifizetni. Ez különösen a fiataloknak ad nagyobb mozgásteret. Több élmény, több tanulás, több inspiráció fér bele ugyanabba a keretbe” – zárta gondolatait a közgazdász.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sebestyén Géza Faceook

europész
2025. november 23. 23:23
Nos a boltokban aruhazakban ez egyaltalcan nem erzekelheto.
csulak
2025. november 23. 17:45
majd a bruszelitak ujra manipulalni fogjak ,hogy gyenguljon
Barnabás.N
2025. november 23. 17:25
A "mindenszarizmus" jól felismerhető tünete, hogy egyesek leszavazzák ezt a cikket. Mégha közvetlenül a zsebükbe rakná is a pénzt a kormány, arra is az lenne a válaszuk, hogy "fúj!". Megérdemelnék, hogy valahol Párizs, vagy Stockholm gettó-negyedeiben éljenek egy darabig, akkor talán kigyógyulnának és tudnák értékelni azokat az áldásokat, amikből M.o-on van részük.
chief Bromden
2025. november 23. 16:43
Az MNB végre ellátja a feladatát. Nix ugri-bugri, nix elvesztett közpénz jelleg.
