Forintcsoda: miért erősödünk, és mit nyersz vele te is?

Hoppá: „A számok nem hazudnak, Magyarország felzárkózik Ausztriához”
„2010 óta Magyarország gazdasága az egyik legnagyobb felzárkózási pályát futotta be egész Európában” – szögezte le Sebestyén Géza.
A forint olyan szintre erősödött, amit kevesen mertek volna megjósolni: a magyar fizetőeszköz már 383 alatt jár, és ez a mindennapokban is komoly megtakarítást jelent.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője tömör bejegyzésben ecsetelte, hogy mit jelent a magyar deviza erősödése:
„Az elmúlt egy évben látványosan javult a forint árfolyama az euróhoz képest. A grafikon alapján a EUR/HUF kurzus 410 környékéről egészen 383 alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy a magyar fizetőeszköz egyértelműen erősödött. Ilyen pozitív fordulat ritkán látható ilyen tartósan.”
Majd folytatta: „Az árfolyam fokozatos, hónapokon át tartó javulása arra utal, hogy nőtt a bizalom a forint iránt, és kedvezőbbé vált a piaci megítélésünk.
Mindez nemcsak a gazdasági döntéshozók számára öröm, hanem mindenki számára, aki itthon tervez, dolgozik vagy vállalkozik.”
„Mivel egy év alatt a forint közel 10 százalékkal erősödött az euróval szemben, így minden importtermék átlagosan ennyivel olcsóbb, feltéve hogy az eredeti eurós ára nem változott. Ez kézzelfogható előny az elektronikai eszközöktől kezdve az autóalkatrészeken át a háztartási gépekig. Bármilyen termék, amit külföldről hoznak be, ma kevesebbe kerül forintban, mint egy éve.
Ugyanez igaz a külföldi utazásokra is.
Ha az eurós árak változatlanok, akkor idén kb. százalékkal olcsóbban lehet ugyanazt az utat, szállást vagy programot kifizetni. Ez különösen a fiataloknak ad nagyobb mozgásteret. Több élmény, több tanulás, több inspiráció fér bele ugyanabba a keretbe” – zárta gondolatait a közgazdász.
