Forintcsoda: miért erősödünk, és mit nyersz vele te is?

Mit jelent ez a mindennapokban?

„Mivel egy év alatt a forint közel 10 százalékkal erősödött az euróval szemben, így minden importtermék átlagosan ennyivel olcsóbb, feltéve hogy az eredeti eurós ára nem változott. Ez kézzelfogható előny az elektronikai eszközöktől kezdve az autóalkatrészeken át a háztartási gépekig. Bármilyen termék, amit külföldről hoznak be, ma kevesebbe kerül forintban, mint egy éve.

Ugyanez igaz a külföldi utazásokra is.

Ha az eurós árak változatlanok, akkor idén kb. százalékkal olcsóbban lehet ugyanazt az utat, szállást vagy programot kifizetni. Ez különösen a fiataloknak ad nagyobb mozgásteret. Több élmény, több tanulás, több inspiráció fér bele ugyanabba a keretbe” – zárta gondolatait a közgazdász.