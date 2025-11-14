Ft
gazdaság Sebestyén Géza Magyarország GDP Ausztria

Hoppá: „A számok nem hazudnak, Magyarország felzárkózik Ausztriához”

2025. november 14. 22:31

„2010 óta Magyarország gazdasága az egyik legnagyobb felzárkózási pályát futotta be egész Európában” – szögezte le Sebestyén Géza.

2025. november 14. 22:31
Ausztria. Osztrák zászló.

„A számok nem hazudnak, Magyarország felzárkózik Ausztriához” – írta a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„Hányszor hallottuk már, hogy »bezzeg Ausztria«? Hogy ők mennyivel előrébb járnak, hogy mi sosem érjük utol őket. De vajon igaz ez még ma is? A valóság az, hogy 2010 óta Magyarország gazdasága az egyik legnagyobb felzárkózási pályát futotta be egész Európában.

Az egy főre jutó magyar GDP az osztrák érték alig több mint negyven százalékáról közel hatvan százalékra emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy a különbség harmadával csökkent alig másfél évtized alatt! Miközben sok nyugati ország növekedése megtorpant, mi lépésről lépésre haladtunk előre. Erősödött a forintvagyon, rekordra nőtt a foglalkoztatottság, és mára minden korábbinál több magyar dolgozik magas hozzáadott értékű iparágakban.

A grafikon üzenete egyértelmű. Nem igaz, hogy Magyarország lemaradt. Épp ellenkezőleg, történelmi léptékű felzárkózás zajlik.

Ausztriát utolérni persze nem egy sprint, hanem egy maraton. De 2010 óta újra pályán vagyunk. Míg korábban nőtt a távolság, most minden évben egy kicsit közelebb kerülünk hozzájuk. Ezek nem szlogenek, nem politikai üzenetek, hanem adatok, amelyeket bárki ellenőrizhet. Aki tehát még mindig a régi narratívát ismételgeti, az vagy nem nézi a számokat, vagy nem akarja látni őket. Magyarország történetének egyik legsikeresebb gazdasági időszakát éli, és ha így folytatjuk, a következő évtized a felzárkózás befejezéséről szólhat” – állapította meg a közgazdász.

Nyitókép: HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

