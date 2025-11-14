Hoppá: „A számok nem hazudnak, Magyarország felzárkózik Ausztriához”

„A számok nem hazudnak, Magyarország felzárkózik Ausztriához” – írta a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„Hányszor hallottuk már, hogy »bezzeg Ausztria«? Hogy ők mennyivel előrébb járnak, hogy mi sosem érjük utol őket. De vajon igaz ez még ma is? A valóság az, hogy 2010 óta Magyarország gazdasága az egyik legnagyobb felzárkózási pályát futotta be egész Európában.

Az egy főre jutó magyar GDP az osztrák érték alig több mint negyven százalékáról közel hatvan százalékra emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy a különbség harmadával csökkent alig másfél évtized alatt! Miközben sok nyugati ország növekedése megtorpant, mi lépésről lépésre haladtunk előre. Erősödött a forintvagyon, rekordra nőtt a foglalkoztatottság, és mára minden korábbinál több magyar dolgozik magas hozzáadott értékű iparágakban.