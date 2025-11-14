„Kedves 444! Valójában nem engem nézel le. Az embereket nézed le, akikért dolgozom. Ilyenek vagytok ti. Egyebekben jelzem, hogy ez a »jelentéktelen kisember« a solymáriak és a pilisszentivániak kérését már teljesítette.

Solymáron 200 millió forintból megépül a gyerekeknek a sportpálya, Szentivánra 100 millió forint érkezik útfelújításra és játszótérre. A célnak kitűzött 2 milliárdból 300 millió már megvan. A »jelentéktelen kisember« dolgozik tovább.”

Nyitókép forrása: Menczer Tamás Facebook-oldala

