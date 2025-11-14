Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás gyerek forint sportpálya kisember

Kedves 444! Valójában nem engem nézel le. Az embereket nézed le, akikért dolgozom

2025. november 14. 18:26

Ilyenek vagytok ti.

2025. november 14. 18:26
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Kedves 444! Valójában nem engem nézel le. Az embereket nézed le, akikért dolgozom. Ilyenek vagytok ti. Egyebekben jelzem, hogy ez a »jelentéktelen kisember« a solymáriak és a pilisszentivániak kérését már teljesítette.

Solymáron 200 millió forintból megépül a gyerekeknek a sportpálya, Szentivánra 100 millió forint érkezik útfelújításra és játszótérre. A célnak kitűzött 2 milliárdból 300 millió már megvan. A »jelentéktelen kisember« dolgozik tovább.”

Nyitókép forrása: Menczer Tamás Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 14. 18:33
Egy senki jelentéktelenez le egy képviselőt...
Válasz erre
5
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 14. 18:30
Gecc, ezt a mencer nevű szart épp előbb húztam le a wc-n... erre visszajött :(
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!