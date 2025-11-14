Ft
család édesanya migráció EU Egyesült Államok

Nem csak a fiataloké a világ: megtette azt a bejelentést a kormány, amire sokan már évek óta vártak

2025. november 14. 13:37

Magyarország az EU harmadik helyén áll termékenységi arányszámban, úgy, hogy a „migrációs születésű” gyermekek száma nulla.

2025. november 14. 13:37
null

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésen azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.

Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forint marad több, és a családi adókedvezmény júliusi, első ötven százalékos és a következő, januári ötven százalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy „mindeközben folyik a háborús készülődés, gyűjtik a pénzt a (orosz-ukrán) háború finanszírozására, ezt egyszerűen Tisza-adónak tudjuk hívni”. Ez – mondta – az egygyerekes családoknál 166 ezer forintot, a kétgyerekeseknél 226 ezer forintot, a háromgyerekeseknél 344 ezer forintot jelentene.

„Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás és még a Tisza-adó is” – fogalmazott.

A kormány egyértelműen a családok mellett és a béke pártján áll – emelte ki, hozzátéve, hogy az elmúlt évek családtámogatásának köszönhetően az Európai Unióban (EU) a termékenységi arányszám Magyarországon emelkedett legjobban. Az EU-ban pedig úgy tudunk harmadik helyen lenni a termékenységi arányszámban, hogy míg az uniós átlag 25 százaléka „migrációs születésű, ahol az édesanya migrációs hátterű”, addig Magyarország ez nulla.

Kiemelte, a családtámogatásoknak köszönhetően fordulóponthoz érkezett Magyarország, a babaváró, a csok plusz támogatások igénylése emelkedik, nő a házasságkötések száma és ez a gyermekvállalásra is pozitív hatással van, trendforduló lesz.

Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt napok döntései és nemzetközi tárgyalásai is egyértelműen jelzik, hogy „mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük, és családjainkért harcolunk.” „Szükségszerűen harcolunk Brüsszellel szemben, hiszen ott a családokkal szemben a gyorsított társadalomcserét, a migrációt támogatják”, és – szavai szerint – harcolnak mindazok ellen is, akik Brüsszel Magyarországra küldött képviselői, ez a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció.

Hozzátette: ott, ahol rend van, ahol normalitás van, ott ezt a kiállást tisztelet övezi, mint ahogy ez Washingtonban történt. Mint mondta, Washingtonban számos olyan megbeszélés, tárgyalás, szövetségkötés történt, ami a magyar kormányzat politikáját, identitását, szuverenitását, patrióta politikáját erősíti.

Jelezte: az energiakérdéseken túl – bár ezen a téren történt megállapodás is jelentős mértékben segíti a családokat, hiszen megőrizhető a rezsicsökkentés – a családügy területén kötött együttműködések is fontosak.

Hankó Balázs beszámolója szerint megbeszélést folytattak az amerikai családszervezetek vezetőivel, és elmondható, hogy a magyar családpolitika példa az Egyesült Államoknak, hiszen számos, a magyarhoz hasonló konstrukciót vezettek ott is be. Az Egyesült Államok – hasonlóan Magyarországhoz – nemet mond a migrációra, nemet mond a genderpropagandára és igent mond a családok támogatására – hangoztatta.

Megállapodtak arról is, hogy a – családok védelmére összpontosító- Genfi konszenzus nyilatkozathoz további országokat csatlakoztatnak, a tervek szerint magyar közvetítéssel egy konferencián jelentik be a csatlakozó országokat.

Összehasonlításként elmondta, a Brüsszelben elfogadott migrációs paktum 240 milliárd forintot róna Magyarországra, míg a háromgyermekes anyák szja-mentessége éves szinten nagyjából 200 milliárd forintot jelent.

Egyértelmű „nem” a migrációra, és egyértelmű „igen” a családtámogatásokra – emelte ki.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, a jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát költi a kormány a családokra.

2025 minden szempontból a családok éve; elindították Európa legnagyobb adócsökkentési csomagját júliusban, elindították az Otthon Start Programot, amit kombinálhatóvá tettek egyéb konstrukciókkal, és október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák váltak szja-mentessé – sorolta.

Beszámolt arról is, hogy meghirdették a Generációk találkozása díjat, amire több mint 200 pályázat érkezett. Elindították a senior örömtánc programot, ami négyszáz településen elérhető, a terv ezer helyszín 2030-ig.

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

***

