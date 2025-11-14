Nem csak a fiataloké a világ: megtette azt a bejelentést a kormány, amire sokan már évek óta vártak

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésen azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.

Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forint marad több, és a családi adókedvezmény júliusi, első ötven százalékos és a következő, januári ötven százalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy „mindeközben folyik a háborús készülődés, gyűjtik a pénzt a (orosz-ukrán) háború finanszírozására, ezt egyszerűen Tisza-adónak tudjuk hívni”. Ez – mondta – az egygyerekes családoknál 166 ezer forintot, a kétgyerekeseknél 226 ezer forintot, a háromgyerekeseknél 344 ezer forintot jelentene.

„Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás és még a Tisza-adó is” – fogalmazott.