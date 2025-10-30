Biciklizett egyet, kényszerítőzött az ellenféllel, majd Ronaldo-örömmel ünnepelte bombagólját a másodosztályú játékos a kupában (VIDEÓ)

A debreceniek a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs tizenhatosról megeresztett pontos lövésével még magukhoz ragadták a vezetést az első félidő derekán, ám a fordulás után Branko Pauljevics lopta el a show-t. A budapestiek szerb légiósa előbb csinált egy látványos biciklicselt, majd nem kis szerencsével „kényszerítőzött” egyet az ellenféllel, a hozzá visszakerülő labdát pedig remekül tekerte el a hosszúba – hogy aztán mi mással, mint Cristiano Ronaldo védjegyének számító gólörömével ünnepeljen.

A második félidőben a Honvéd szinte végig közelebb állt a győzelem megszerzéséhez, egy véleményes lesgólt is szerzett, a kétszer tizenöt perces hosszabbítás végén pedig megérdemelten bevitte a győztes találatot: a csereként beálló Zuigéber Ákos góljával kiejtette az élvonal dobogósát, így bravúros továbbjutást ünnepelhetett.