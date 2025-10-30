Biciklizett egyet, kényszerítőzött az ellenféllel, majd Ronaldo-örömmel ünnepelte bombagólját a másodosztályú játékos a kupában (VIDEÓ)

A Magyar Kupa szépségei: a Trabant esete a BMW-vel, avagy Böde Dániel és a martfűi gyep
„Nyomokban futballt is tartalmazott...”
Ráadásul duplán örülhetett Branko Pauljevics: a Honvéd idegenbeli bravúrral kiverte a Magyar Kupából az NB I dobogóján álló Debrecent. A másik két csütörtöki meccsen papírforma-eredmény született.
A szerdai nagyüzem után csütörtök este a fennmaradó három mérkőzést is lejátszották a 2025/26-os Magyar Kupa-kiírás legjobb 32-je között. Az első két találkozón az előzetes esélyeknek megfelelő eredmény született: az NB II-es Soroksár egygólos meccsen küzdötte magát tovább a harmadosztályú III. Kerületi TVE otthonában, míg az élvonalbeli ZTE 3–1-re győzte le az NB II-es Budafokot. A nap rangadóján a Fizz Liga dobogóján álló DVSC fogadta az NB II második helyén feljutásért kaparó Honvédot, és itt viszont már borult a papírforma.
A debreceniek a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs tizenhatosról megeresztett pontos lövésével még magukhoz ragadták a vezetést az első félidő derekán, ám a fordulás után Branko Pauljevics lopta el a show-t. A budapestiek szerb légiósa előbb csinált egy látványos biciklicselt, majd nem kis szerencsével „kényszerítőzött” egyet az ellenféllel, a hozzá visszakerülő labdát pedig remekül tekerte el a hosszúba – hogy aztán mi mással, mint Cristiano Ronaldo védjegyének számító gólörömével ünnepeljen.
A második félidőben a Honvéd szinte végig közelebb állt a győzelem megszerzéséhez, egy véleményes lesgólt is szerzett, a kétszer tizenöt perces hosszabbítás végén pedig megérdemelten bevitte a győztes találatot: a csereként beálló Zuigéber Ákos góljával kiejtette az élvonal dobogósát, így bravúros továbbjutást ünnepelhetett.
MAGYAR KUPA, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–2 (1–0) – hosszabbítás után
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 3–1 (1–0)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1 (0–0)
