Váratlan helyen landolt Szijjártó: hatalmas versenyelőnyről és egy kulcskérdésről is beszélt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szamarkandból, az UNESCO Közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be. A miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: „Érkezés az UNESCO Közgyűlésére Szamarkandba, Üzbegisztánba.”

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország számára komoly előnyt jelent az ország több mint ezeréves keresztény hagyományaira épülő örökség. Mint fogalmazott: „Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk, amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad.