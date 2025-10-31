Váratlan helyen landolt Szijjártó: hatalmas versenyelőnyről és egy kulcskérdésről is beszélt

Fantasztikus hírről számolt be Szijjártó Péter: ebből Magyarország is sokat profitálhat
Fontos kérdésben sikerült megállapodnia az amerikai és a kínai elnöknek.
A külügyminiszter az UNESCO Közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szamarkandból, az UNESCO Közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be. A miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: „Érkezés az UNESCO Közgyűlésére Szamarkandba, Üzbegisztánba.”
Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország számára komoly előnyt jelent az ország több mint ezeréves keresztény hagyományaira épülő örökség. Mint fogalmazott: „Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk, amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad.
Ennek a megőrzése kulcskérdés a számunkra.”
