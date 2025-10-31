Ft
Ft
Ft
Ft
10. 31.
péntek
10. 31.
péntek
Üzbegisztán UNESCO Közgyűlés Magyarország Szijjártó Péter

Váratlan helyen landolt Szijjártó: hatalmas versenyelőnyről és egy kulcskérdésről is beszélt

2025. október 31. 09:58

A külügyminiszter az UNESCO Közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be.

2025. október 31. 09:58
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szamarkandból, az UNESCO Közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be. A miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: „Érkezés az UNESCO Közgyűlésére Szamarkandba, Üzbegisztánba.”

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország számára komoly előnyt jelent az ország több mint ezeréves keresztény hagyományaira épülő örökség. Mint fogalmazott: „Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk, amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad. 

Ennek a megőrzése kulcskérdés a számunkra.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

llnnhegyi
•••
2025. október 31. 10:57 Szerkesztve
Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter száguldó diplomata. Hajrá Magyarország!
Nasi12
2025. október 31. 10:48
Táncra is perdülhetett volna a szép lányok előtt. Trumpnak csak fiúkórus jutott e célból :).
Obsitos Technikus
2025. október 31. 10:45
Annyira nem volt váratlan, mert már a hét elején megemlítette, amikor Minszkbe utazott.
Agricola
2025. október 31. 10:19
Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét miért nem hívta az UNESCO Szamarkandba Közgyűlésének helyszínére? Magyar Péter kit küldene oda Szíjjártó helyett?
