Fantasztikus hírről számolt be Szijjártó Péter: ebből Magyarország is sokat profitálhat

2025. október 30. 11:24

Fontos kérdésben sikerült megállapodnia az amerikai és a kínai elnöknek.

2025. október 30. 11:24
null

A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök előző napi találkozóján sikeresen megállapodás született egyes kereskedelmi kérdésekben – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be bejegyzésében, hogy Magyarország érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, ugyanis hazánk egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel egyértelműen rosszul járna.

Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír”

– húzta alá. „A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 6 komment

nuevoreynuevaley
2025. október 30. 12:40
"A növekvő nyugat-európai antiszemitizmus miatt Magyarország szívesen fogadja a zsidóellenesség miatt elköltöző zsidókat – mondta Gulyás Gergely" xDDDDD
nuevoreynuevaley
2025. október 30. 12:34
15 eve jonnek a fantasztikus hirek, igy erte utol Romaniat putrisztan
recipracio-2
2025. október 30. 12:12
Fantasztikusan bambán tátott szájjal a faserdőbe höhöö.. ORBÁN NAGYON NEM ÍGY KÉPZELTE AZ ÉVET: TOVÁBBRA SINCS REPÜLŐRAJT, STAGNÁL A GAZDASÁG. Kijöttek a friss GDP-adatok, amely szerint nincs növekedés az elmúlt negyedévhez képest, és az éves változás is 1 százalék alatti. Elqrta Orbán hiszen semmilyen olyan megoldást nem ajánl az országnak, ami jobbá tenné az emberek közérzetét. Az adómentesség valószínűleg egy kicsit bővíti majd a fogyasztást, a 3%-os hitel is megpörgeti majd az építőipart (mindezek mellett továbbra is nagy mértékben hoz majd drágulást), de az infláció továbbra is száguld, a reálbérek nem növekednek, a forint árfolyama sem stabil és továbbra is csak a külső tényezőkre fogják a gazdasági problémákat. Érdekes, hogy más uniós országban ez nem nagyon jelenik meg. Ráadásul ugye az uniós pénzek is befagyasztva. Enélkül pedig semmilyen dinamizmus nincs a gazdaságban. A nagy autógyáraktól sem kell várni majd a csodát. Világszerte szenvedek. Az akkugyártás meg pláne.
