Fantasztikus hírről számolt be Szijjártó Péter: ebből Magyarország is sokat profitálhat

A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök előző napi találkozóján sikeresen megállapodás született egyes kereskedelmi kérdésekben – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be bejegyzésében, hogy Magyarország érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, ugyanis hazánk egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel egyértelműen rosszul járna.

Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír”

– húzta alá. „A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének” – tette hozzá.

