Ki nyer ma? Íme a világ vezető exportőrei  

A világ áruexportjának összértéke 2024-ben elérte a 24,5 ezermilliárd dollárt, ami önmagában is elképesztő szám – arányaiban azonban még döbbenetesebb. Kína toronymagasan vezeti a rangsort: 3577 milliárd dollárnyi exporttal a globális piac 14,6 százalékát uralja, ezzel továbbra is a világ legnagyobb gyártója és szállítója maradt. A második helyen az Egyesült Államok áll 2065 milliárd dolláros kivitelével, ami 8,4 százalékos részesedést jelent a világpiacból. A két gazdasági szuperhatalom közti különbség már nemcsak volumenben, hanem szerkezetben is látványos:

míg Kína exportjának gerincét az elektronikai eszközök, gépek és ipari termékek adják, az Egyesült Államok kivitele továbbra is a technológiai szektor és a hozzáadott szolgáltatások köré épül.

A dobogó harmadik fokára Németország került 1682 milliárd dollárnyi exporttal, ami globálisan továbbra is kiemelkedő, de éves szinten enyhe, egy százalék körüli visszaesés. Ez nem pusztán statisztikai apróság: a német ipar lassulása és az európai energiaárak magas szintje egyaránt gyengíti az exportteljesítményt. Japán és Hollandia szintén csökkenést könyvelhetett el, jelezve, hogy a régi ipari nagyhatalmak már nehezebben tartják a lépést a gyorsabban növekvő ázsiai versenytársakkal.

A középmezőnyben viszont egyre látványosabb az eltolódás: Dél-Korea, Hongkong és Franciaország dinamikusan erősödött, 8, 12 és 11 százaléknyi exportnövekedéssel – ami az utóbbi évek stagnálása után kifejezetten élénk fordulatot jelez. Ezzel szemben Ausztrália közel nyolcszázalékos visszaesést szenvedett el főként a nyersanyagárak hullámzása és a kínai kereslet gyengülése miatt. A feltörekvő piacok közül Vietnám emelkedik ki: tizennégy százalékos növekedéssel már most a világ egyik leggyorsabban bővülő exportgazdasága.