Így éreznénk a saját bőrünkön az amerikai–kínai vámmegállapodást – gazdasági szakértőt kérdeztünk

Itt a történelmi alku: az Egyesült Államok és Kína egymás kezébe csapott
Óriási jelentőségű a világra nézve, hogy a gigászok felvázolták egy kereskedelmi megállapodás keretrendszerét. Az autó- és akkumulátor-láncok közvetlenül érezhetik a kedvező hatásokat, ami nemcsak a német iparnak, de nekünk magyaroknak is nagyon jó hír lenne – mondta a Mandinernek Sebestyén Géza gazdasági szakértő.
Mint arról a Mandiner is beszámolt: az Egyesült Államok és Kína megállapodtak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a hét végén tartandó találkozójukon vitatnak meg. A hírt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte. Bessent a BBC szerint elmondta: az alku része egy
végleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása is.
Hangsúlyozta: nem számít a kínai árukra kilátásba helyezett százszázalékos vám bevezetésére, miközben Kína ismét jelentős mennyiségű szójababot vásárol az Egyesült Államoktól.
Mindkét ország célja, hogy elkerülje a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön Dél-Koreában találkoznak. Scott Bessent szerint
„a két vezető számára lényegi keretrendszert sikerült kialakítani”, és „a vámokat elkerüljük”.
Első körben bizonytalanságot csökkent, amennyiben politikai szinten is megszilárdul az amerikai–kínai keretmegállapodás – mondta a Mandinernek Sebestyén Géza, Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
A gazdasági szakértő szerint
az autó- és akkumulátor-láncok közvetlenül érezhetik a kedvező hatásokat, ami nemcsak a német iparnak, de nekünk magyaroknak is nagyon jó hír lenne,
különös tekintettel a BMW és BYD beruházásokra. Úgy véli, a piaci kockázati prémium csökkenése pedig még több beruházást hozhat hazánkba. Hozzátette: ugyanakkor fontos látni, hogy a mélyebb technológiai és nemzetbiztonsági viták valószínűleg nem oldódnak meg gyorsan, így a kedvező hatás törékeny lehet.
Annak kapcsán, hogy az alku része egy végleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása, azt mondta, hogy mindez rövid távon kifejezetten pozitív Magyarországnak. Mivel mérsékli a ritkaföldkockázatot az EV-motorok hazai gyártásában, ami a CATL- és BYD-projektek üzemi kockázatát is csökkenti. Úgy véli, kérdés ugyanakkor, hogy milyen lépéseket tesz Kína, mely állam pont idén ősszel szigorított a ritkaföldexporton.
