Így éreznénk a saját bőrünkön az amerikai–kínai vámmegállapodást – gazdasági szakértőt kérdeztünk

különös tekintettel a BMW és BYD beruházásokra. Úgy véli, a piaci kockázati prémium csökkenése pedig még több beruházást hozhat hazánkba. Hozzátette: ugyanakkor fontos látni, hogy a mélyebb technológiai és nemzetbiztonsági viták valószínűleg nem oldódnak meg gyorsan, így a kedvező hatás törékeny lehet.

Annak kapcsán, hogy az alku része egy végleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása, azt mondta, hogy mindez rövid távon kifejezetten pozitív Magyarországnak. Mivel mérsékli a ritkaföldkockázatot az EV-motorok hazai gyártásában, ami a CATL- és BYD-projektek üzemi kockázatát is csökkenti. Úgy véli, kérdés ugyanakkor, hogy milyen lépéseket tesz Kína, mely állam pont idén ősszel szigorított a ritkaföldexporton.

Nyitókép: Nicolas ASFOURI / AFP