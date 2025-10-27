Ft
10. 27.
hétfő
Kína autóipar Egyesült Államok

Így éreznénk a saját bőrünkön az amerikai–kínai vámmegállapodást – gazdasági szakértőt kérdeztünk

2025. október 27. 15:57

Óriási jelentőségű a világra nézve, hogy a gigászok felvázolták egy kereskedelmi megállapodás keretrendszerét. Az autó- és akkumulátor-láncok közvetlenül érezhetik a kedvező hatásokat, ami nemcsak a német iparnak, de nekünk magyaroknak is nagyon jó hír lenne – mondta a Mandinernek Sebestyén Géza gazdasági szakértő.

2025. október 27. 15:57
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt: az Egyesült Államok és Kína megállapodtak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a hét végén tartandó találkozójukon vitatnak meg. A hírt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte. Bessent a BBC szerint elmondta: az alku része egy 

végleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása is. 

Hangsúlyozta: nem számít a kínai árukra kilátásba helyezett százszázalékos vám bevezetésére, miközben Kína ismét jelentős mennyiségű szójababot vásárol az Egyesült Államoktól. 

Mindkét ország célja, hogy elkerülje a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön Dél-Koreában találkoznak. Scott Bessent szerint 

„a két vezető számára lényegi keretrendszert sikerült kialakítani”, és „a vámokat elkerüljük”.

Kifejezetten pozitív Magyarországnak

Első körben bizonytalanságot csökkent, amennyiben politikai szinten is megszilárdul az amerikai–kínai keretmegállapodás – mondta a Mandinernek Sebestyén Géza, Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. 

A gazdasági szakértő szerint 

az autó- és akkumulátor-láncok közvetlenül érezhetik a kedvező hatásokat, ami nemcsak a német iparnak, de nekünk magyaroknak is nagyon jó hír lenne,

különös tekintettel a BMW és BYD beruházásokra. Úgy véli, a piaci kockázati prémium csökkenése pedig még több beruházást hozhat hazánkba. Hozzátette: ugyanakkor fontos látni, hogy a mélyebb technológiai és nemzetbiztonsági viták valószínűleg nem oldódnak meg gyorsan, így a kedvező hatás törékeny lehet.

Annak kapcsán, hogy az alku része egy végleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása, azt mondta, hogy mindez rövid távon kifejezetten pozitív Magyarországnak. Mivel mérsékli a ritkaföldkockázatot az EV-motorok hazai gyártásában, ami a CATL- és BYD-projektek üzemi kockázatát is csökkenti. Úgy véli, kérdés ugyanakkor, hogy milyen lépéseket tesz Kína, mely állam pont idén ősszel szigorított a ritkaföldexporton.

Nyitókép: Nicolas ASFOURI / AFP

