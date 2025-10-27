Itt a történelmi alku: az Egyesült Államok és Kína egymás kezébe csapott

Az Index arról ír, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: az Egyesült Államok és Kína megállapodtak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a hét végén tartandó találkozójukon vitatnak meg.

Bessent a BBC szerint elmondta: az alku része egy v

égleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása

is. Hangsúlyozta: nem számít a kínai árukra kilátásba helyezett száz százalékos vám bevezetésére, miközben Kína ismét jelentős mennyiségű szójababot vásárol az Egyesült Államoktól.