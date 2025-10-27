Ft
gazdaság Scott Bessent Kína alku importvám Egyesült Államok

Itt a történelmi alku: az Egyesült Államok és Kína egymás kezébe csapott

2025. október 27. 07:10

Óriási jelentőségű a világra nézve, hogy a gigászok felvázolták egy kereskedelmi megállapodás keretrendszerét.

2025. október 27. 07:10
null

Az Index arról ír, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: az Egyesült Államok és Kína megállapodtak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a hét végén tartandó találkozójukon vitatnak meg.

Bessent a BBC szerint elmondta: az alku része egy v

égleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása

 is. Hangsúlyozta: nem számít a kínai árukra kilátásba helyezett száz százalékos vám bevezetésére, miközben Kína ismét jelentős mennyiségű szójababot vásárol az Egyesült Államoktól. 

Mindkét ország célja, hogy elkerülje a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön Dél-Koreában találkoznak. Scott Bessent szerint 

„a két vezető számára lényegi keretrendszert sikerült kialakítani”, és „a vámokat elkerüljük”.

Emlékeztetnek: Donald Trump elnök több országra is jelentős importvámokat vetett ki vagy helyezett kilátásba, azzal érvelve, hogy ez serkenti az amerikai gyártást és munkahelyteremtést, és a legnagyobb vámokat Kína ellen irányozta elő, amire Peking saját intézkedésekkel válaszolt. 

A kereskedelmi háborúban Peking például leállította az amerikai szójababrendeléseket, ami komoly veszteséget okozott az amerikai gazdáknak. Scott Bessent, aki maga szintén szójababtermelő, a tárgyalások előrehaladásáról annyit mondott: „Úgy érzem, sikerült kezelni a gazdák aggodalmait”.

Címlapfotó: 123rf.com

 

 

