Itt a történelmi alku: az Egyesült Államok és Kína egymás kezébe csapott

Trump a kínai elnökkel találkozik és olyanra készül, amire még nem volt példa: Putyinról lesz szó
A BBC szerint az amerikai elnök az ukrajnai háború lezárásához remél támogatást Pekingből.
Óriási jelentőségű a világra nézve, hogy a gigászok felvázolták egy kereskedelmi megállapodás keretrendszerét.
Az Index arról ír, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: az Egyesült Államok és Kína megállapodtak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a hét végén tartandó találkozójukon vitatnak meg.
Bessent a BBC szerint elmondta: az alku része egy v
égleges megállapodás a TikTok amerikai működéséről, és a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozások egyéves elhalasztása
is. Hangsúlyozta: nem számít a kínai árukra kilátásba helyezett száz százalékos vám bevezetésére, miközben Kína ismét jelentős mennyiségű szójababot vásárol az Egyesült Államoktól.
Mindkét ország célja, hogy elkerülje a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját.
Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön Dél-Koreában találkoznak. Scott Bessent szerint
„a két vezető számára lényegi keretrendszert sikerült kialakítani”, és „a vámokat elkerüljük”.
Emlékeztetnek: Donald Trump elnök több országra is jelentős importvámokat vetett ki vagy helyezett kilátásba, azzal érvelve, hogy ez serkenti az amerikai gyártást és munkahelyteremtést, és a legnagyobb vámokat Kína ellen irányozta elő, amire Peking saját intézkedésekkel válaszolt.
A kereskedelmi háborúban Peking például leállította az amerikai szójababrendeléseket, ami komoly veszteséget okozott az amerikai gazdáknak. Scott Bessent, aki maga szintén szójababtermelő, a tárgyalások előrehaladásáról annyit mondott: „Úgy érzem, sikerült kezelni a gazdák aggodalmait”.
