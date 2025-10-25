Trump a kínai elnökkel találkozik és olyanra készül, amire még nem volt példa: Putyinról lesz szó

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Kína közreműködését szeretné kérni Oroszország ügyében, mivel célja, hogy mielőbb véget vessen az ukrajnai háborúnak – írja a BBC.

A kínai elnöknek kellene meggyőznie arról Vlagyimir Putyint, hogy fejezze be az orosz–ukrán háborút? – Donald Trump ebben bízik

Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Szeretném, ha Kína segítene nekünk Oroszországgal kapcsolatban”

– mondta az elnök az Air Force One fedélzetén, miközben Ázsiába tartott, ahol Dél-Koreában találkozik Hszi Csin-pinggel.

A brit csatorna szerint Trump kijelentései azonban „inkább vágyálomnak tűnnek”, hiszen Kína Oroszország legfontosabb szövetségese, amely gazdasági és technológiai támogatást nyújt Moszkvának a nyugati szankciókkal szemben.