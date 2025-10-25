Trump a kínai elnökkel találkozik és olyanra készül, amire még nem volt példa: Putyinról lesz szó

Putyinnak vége? – Trump az orosz elnök gyenge pontját célozta meg
Az amerikai elnök legújabb Oroszország elleni szankcióinak célpontja két olyan olajvállalat, amellyel lerombolná az oroszok gázpiacát.
A BBC szerint az amerikai elnök az ukrajnai háború lezárásához remél támogatást Pekingből.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Kína közreműködését szeretné kérni Oroszország ügyében, mivel célja, hogy mielőbb véget vessen az ukrajnai háborúnak – írja a BBC.
Szeretném, ha Kína segítene nekünk Oroszországgal kapcsolatban”
– mondta az elnök az Air Force One fedélzetén, miközben Ázsiába tartott, ahol Dél-Koreában találkozik Hszi Csin-pinggel.
A brit csatorna szerint Trump kijelentései azonban „inkább vágyálomnak tűnnek”, hiszen Kína Oroszország legfontosabb szövetségese, amely gazdasági és technológiai támogatást nyújt Moszkvának a nyugati szankciókkal szemben.
Trump épp pénteken jelentett be korlátozásokat Oroszország két legnagyobb olajcége, a Lukoil és a Rosznyefty ellen, amely az első közvetlen amerikai beavatkozás volt a háború menetébe. A Kreml erre reagálva közölte, hogy „immunis” marad a szankciókkal szemben.
Trump és Hszi találkozóján várhatóan továbbra is a két ország közötti kereskedelmi feszültségek dominálnak, ám az elnök szerint
mindenről szó lesz, beleértve az ukrajnai háborút is”.
Hozzátette:
Nagyon jó a kapcsolatom Hszi elnökkel, és ő is azt akarja, hogy véget érjen a háború.”
Trump korábban kijelentette, hogy Hszi „nagy befolyással lehet Putyinra”, ám Kína soha nem ítélte el Oroszország invázióját. Sőt, az Egyesült Államok szerint – hiába tagadja ezt a kínai vezetés – Peking
Történelmi jelentőségű tárgyalás folyt a két nagyhatalom között Pekingben.
A BBC emlékeztet, hogy a két ország „határok nélküli barátságot” hirdetett, és Pekingben nemrég közös erődemonstrációt tartottak, amelyen Putyin, Hszi és Kim Dzsong Un is részt vett.
Trump kijelentései közben újabb orosz támadások érték Ukrajnát, köztük Kijevet is, ahol több civil életét vesztette.
Egyetlen országot sem szabad magára hagyni a gonosszal szemben”
– írta Volodimir Zelenszkij az üzenetplatformon.
Közben Oroszország belgorodi régiójában lakosokat evakuáltak, miután egy ukrán rakétacsapás megrongálta a helyi gátat, és ennek következtében árvízveszély alakult ki.
Az új világrend kialakulásában fontos szerepe volt az ukrajnai háborúnak.
