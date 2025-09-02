Ft
megállapodás gáz Putyin Kína Oroszország Hszi Csin-ping

Putyin olyan megállapodást kötött Kínával, ami az egész világra kihatással lesz

2025. szeptember 02. 18:28

Történelmi jelentőségű tárgyalás folyt a két nagyhatalom között Pekingben.

2025. szeptember 02. 18:28
null

Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping „mélyreható eszmecserét folytatott a közös érdekű nemzetközi és regionális kérdésekről” Pekingben a kínai köztévé szerint – írja az Euronews.

Az orosz és a kínai elnök –a hivatalos tájékoztatás szerint – a találkozó során több mint húsz szerződést írt alá az energetika, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, a mezőgazdaság, az egészségügy és az oktatás területén.

Hszi Csin-ping így nyilatkozott a két ország viszonyáról:

Kína és Oroszország egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít a szuverenitásnak, az egyenlőségnek, a nemzetközi jogrendnek és a multilateralizmusnak. Tovább kell erősítenünk az együttműködést a multilaterális platformokon belül.

Moszkva megerősítette, hogy a tárgyalás eredményeként

a Gazprom és a China National Petroleum Corporation (CNPC) megállapodást írt alá a Power of Siberia 2 gázvezeték és a Szojuz Vosztok Mongólián átmenő gáztranzitvezeték megépítéséről.

A Gazprom igazgatótanácsának elnöke megerősítette, hogy a 30 évre szóló megállapodás hozományaként Kína olcsóbban fog orosz gázhoz jutni, mint az európai fogyasztók és a megállapodás 30 évre szól.

Meg kell érteni, hogy a Power of Siberia 2 megépítése, a Mongólián átmenő tranzit, illetve a kínai kapacitások növelése a világ legnagyobb, legjelentősebb egyben leginkább tőkeigényes gázipari projektje lesz

– közölte Alekszandr Miller.

És ez még nem mindez: Putyin és Hszi Csin-ping arról is megállapodtak, hogy növelik a már meglévő útvonalakon történő gázszállítás mennyiségét, és szeptember 15-től vízummentességet vezetnek be az orosz állampolgárok számára.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Gubbio
2025. szeptember 02. 19:48
Erre varrjon gombot Amerika és az EU. Fognak még sorba állni orosz olajért és gázért.
Válasz erre
5
0
titi77
2025. szeptember 02. 19:47
az öt legnagyobb eu. gáztározó közül a nl.-i 64% D.-70%. hogy lesz ebből okt. 31-ig 90%? Sehogy! a balti "tigrisek" még szarabbul állnak alig 60%-al. basszák meg!
Válasz erre
5
0
FreedomE3
2025. szeptember 02. 19:37
Johet a 20. szankció! Mert a szankciók működnek. Meg se álljatok 100-ig. Hátha 1x szerencsetek lesz, s az idősödő Putyin belehal a röhögésbe.
Válasz erre
11
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 02. 19:34
Hát erről beszélünk három éve. Ha ezek megépülnek, az oroszok szarnak arra, honnan lesz nekünk gázunk Európában. Megvan az ő piacuk.
Válasz erre
10
0
