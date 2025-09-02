Putyin olyan megállapodást kötött Kínával, ami az egész világra kihatással lesz

Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping „mélyreható eszmecserét folytatott a közös érdekű nemzetközi és regionális kérdésekről” Pekingben a kínai köztévé szerint – írja az Euronews.

Az orosz és a kínai elnök –a hivatalos tájékoztatás szerint – a találkozó során több mint húsz szerződést írt alá az energetika, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, a mezőgazdaság, az egészségügy és az oktatás területén.

Hszi Csin-ping így nyilatkozott a két ország viszonyáról:

Kína és Oroszország egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít a szuverenitásnak, az egyenlőségnek, a nemzetközi jogrendnek és a multilateralizmusnak. Tovább kell erősítenünk az együttműködést a multilaterális platformokon belül.

Moszkva megerősítette, hogy a tárgyalás eredményeként

a Gazprom és a China National Petroleum Corporation (CNPC) megállapodást írt alá a Power of Siberia 2 gázvezeték és a Szojuz Vosztok Mongólián átmenő gáztranzitvezeték megépítéséről.

A Gazprom igazgatótanácsának elnöke megerősítette, hogy a 30 évre szóló megállapodás hozományaként Kína olcsóbban fog orosz gázhoz jutni, mint az európai fogyasztók és a megállapodás 30 évre szól.

Meg kell érteni, hogy a Power of Siberia 2 megépítése, a Mongólián átmenő tranzit, illetve a kínai kapacitások növelése a világ legnagyobb, legjelentősebb egyben leginkább tőkeigényes gázipari projektje lesz

– közölte Alekszandr Miller.

És ez még nem mindez: Putyin és Hszi Csin-ping arról is megállapodtak, hogy növelik a már meglévő útvonalakon történő gázszállítás mennyiségét, és szeptember 15-től vízummentességet vezetnek be az orosz állampolgárok számára.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

