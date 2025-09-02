Putyin olyan megállapodást kötött Kínával, ami az egész világra kihatással lesz

Putyin egy huszárvágással véget vetne a háborúnak: Ficón a világ szeme
Nem tudni, mit válaszolt a szlovák miniszterelnök.
Történelmi jelentőségű tárgyalás folyt a két nagyhatalom között Pekingben.
Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping „mélyreható eszmecserét folytatott a közös érdekű nemzetközi és regionális kérdésekről” Pekingben a kínai köztévé szerint – írja az Euronews.
Az orosz és a kínai elnök –a hivatalos tájékoztatás szerint – a találkozó során több mint húsz szerződést írt alá az energetika, az űrkutatás, a mesterséges intelligencia, a mezőgazdaság, az egészségügy és az oktatás területén.
Hszi Csin-ping így nyilatkozott a két ország viszonyáról:
Kína és Oroszország egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít a szuverenitásnak, az egyenlőségnek, a nemzetközi jogrendnek és a multilateralizmusnak. Tovább kell erősítenünk az együttműködést a multilaterális platformokon belül.
Moszkva megerősítette, hogy a tárgyalás eredményeként
a Gazprom és a China National Petroleum Corporation (CNPC) megállapodást írt alá a Power of Siberia 2 gázvezeték és a Szojuz Vosztok Mongólián átmenő gáztranzitvezeték megépítéséről.
A Gazprom igazgatótanácsának elnöke megerősítette, hogy a 30 évre szóló megállapodás hozományaként Kína olcsóbban fog orosz gázhoz jutni, mint az európai fogyasztók és a megállapodás 30 évre szól.
Meg kell érteni, hogy a Power of Siberia 2 megépítése, a Mongólián átmenő tranzit, illetve a kínai kapacitások növelése a világ legnagyobb, legjelentősebb egyben leginkább tőkeigényes gázipari projektje lesz
– közölte Alekszandr Miller.
És ez még nem mindez: Putyin és Hszi Csin-ping arról is megállapodtak, hogy növelik a már meglévő útvonalakon történő gázszállítás mennyiségét, és szeptember 15-től vízummentességet vezetnek be az orosz állampolgárok számára.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Nem tudni, mit válaszolt a szlovák miniszterelnök.