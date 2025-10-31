Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
debrecen DVSC befektető

Angol nagyágyút kaptak lencsevégre Debrecenben – ki az a Simon Wilson?

2025. október 31. 20:31

Ha létrejön a megállapodás, izgalmas időszak következhet a cívisvárosban.

2025. október 31. 20:31
null

Egyre inkább úgy tűnik, lehet valóságalapja azoknak a pletykáknak, melyek szerint komoly szigetországi befektető jelent meg a DVSC labdarúgócsapata körül. Az élvonalbeli debreceni klub Honvéd elleni kupameccsét a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál beszámolója szerint a helyszínen tekintették meg a League One-ban, azaz a harmadosztályban listavezető Stockport County angol befektetői, élen a lelátón lencsevégre kapott Simon Wilson ügyvezető igazgatóval.

Ezt is ajánljuk a témában

Wilson labdarúgó-pályafutása után elemzőként kezdett dolgozni a futballban, négy éven át a Southamptonnál, majd a Manchester City együttesénél. Előbb teljesítményelemzési vezető lett, majd kinevezték stratégiai és teljesítménymenedzserré. Abban az időszakban dolgozott a Citynél, amikor Mansour sejk átvette a klub irányítását.

„El kellett döntenem: továbbra is évről évre szóló szerződésekkel üldözöm-e az álmomat, és megvárom, hová vezet ez, vagy

elfogadom ezt a rendkívül izgalmas lehetőséget, hogy azonnal a Premier League-ben dolgozzak.

Nagyon szerencsés voltam, hogy abban a csoportban lehettem, mert az elemzés éppen akkor kezdett elterjedni a brit futballszcénában. Mi voltunk szinte az elsők”idézte a szakembert a csakfoci portál.

Egészen 2018-ig dolgozott Manchesterben, majd futballtanácsadóként tevékenykedett, de volt a Sunderland futballigazgatója is, 2020-ban pedig Mark Stottal közösen átvették a Stockportot. Négy év alatt kétszer is feljutottak a klubbal, de még magasabbra vágynak: a cél a Championship, azaz a másodosztály.

Ha minden igaz, a közeljövőben tehát jöhet a nagy bejelentés és elkezdődhet a közös munka Debrecenben.

Fotó: haon/Katona Ákos

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!