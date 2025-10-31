Angol nagyágyút kaptak lencsevégre Debrecenben – ki az a Simon Wilson?

Nagyon szerencsés voltam, hogy abban a csoportban lehettem, mert az elemzés éppen akkor kezdett elterjedni a brit futballszcénában. Mi voltunk szinte az elsők” – idézte a szakembert a csakfoci portál.

Egészen 2018-ig dolgozott Manchesterben, majd futballtanácsadóként tevékenykedett, de volt a Sunderland futballigazgatója is, 2020-ban pedig Mark Stottal közösen átvették a Stockportot. Négy év alatt kétszer is feljutottak a klubbal, de még magasabbra vágynak: a cél a Championship, azaz a másodosztály.

Ha minden igaz, a közeljövőben tehát jöhet a nagy bejelentés és elkezdődhet a közös munka Debrecenben.

Fotó: haon/Katona Ákos