Angol nagyágyút kaptak lencsevégre Debrecenben – ki az a Simon Wilson?

Mivel mással?!
Ha létrejön a megállapodás, izgalmas időszak következhet a cívisvárosban.
Egyre inkább úgy tűnik, lehet valóságalapja azoknak a pletykáknak, melyek szerint komoly szigetországi befektető jelent meg a DVSC labdarúgócsapata körül. Az élvonalbeli debreceni klub Honvéd elleni kupameccsét a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál beszámolója szerint a helyszínen tekintették meg a League One-ban, azaz a harmadosztályban listavezető Stockport County angol befektetői, élen a lelátón lencsevégre kapott Simon Wilson ügyvezető igazgatóval.
Wilson labdarúgó-pályafutása után elemzőként kezdett dolgozni a futballban, négy éven át a Southamptonnál, majd a Manchester City együttesénél. Előbb teljesítményelemzési vezető lett, majd kinevezték stratégiai és teljesítménymenedzserré. Abban az időszakban dolgozott a Citynél, amikor Mansour sejk átvette a klub irányítását.
„El kellett döntenem: továbbra is évről évre szóló szerződésekkel üldözöm-e az álmomat, és megvárom, hová vezet ez, vagy
elfogadom ezt a rendkívül izgalmas lehetőséget, hogy azonnal a Premier League-ben dolgozzak.
Nagyon szerencsés voltam, hogy abban a csoportban lehettem, mert az elemzés éppen akkor kezdett elterjedni a brit futballszcénában. Mi voltunk szinte az elsők” – idézte a szakembert a csakfoci portál.
Egészen 2018-ig dolgozott Manchesterben, majd futballtanácsadóként tevékenykedett, de volt a Sunderland futballigazgatója is, 2020-ban pedig Mark Stottal közösen átvették a Stockportot. Négy év alatt kétszer is feljutottak a klubbal, de még magasabbra vágynak: a cél a Championship, azaz a másodosztály.
Ha minden igaz, a közeljövőben tehát jöhet a nagy bejelentés és elkezdődhet a közös munka Debrecenben.
