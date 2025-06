Mi történik Zalaegerszegen? – sztárkluboknál dolgozó portugál irányít mostantól

a portugál mester asszisztensedzőként ukrán bajnok, háromszoros Ukrán Kupa-győztes és Ukrán Szuperkupa-nyertes a Sahtar Donyeckkel, emellett Portugál Kupa-első az SC Braga másodedzőjeként, míg az egykori BL-győztes FC Portónál töltött ideje alatt Paulo Fonseca stábjában a Portugál Szuperkupát is elhódította (de szintén Fonseca hű segédjeként dolgozott az olasz gigász AS Románál is).