A polgármester levezette: nagyon nehéz helyzetbe került volna a város a ZTE miatt

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy váratlan dolog történt a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC-nél: argentin többségi tulajdonba került a klub, amelynek ügyvezető elnöke, Damián Pedrosa és sportért felelős elnöke, Andrés Jornet pénteken sajtótájékoztatón mutatkozott be Zalaegerszegen. A tulajdonosváltással és a klub jövőjével kapcsolatban megszólalt a város polgármestere, Balaicz Zoltán is.