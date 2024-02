„Ezt a bajnokságot csak a Fradi tudja elveszíteni” – az őszi bajnok Paksi FC ügyvezetője, Haraszti Zsolt a Mandinernek

A sportvezető nem sokszor nyilvánul meg bővebben, de most hálás feladatra vállalkozott, hiszen az őszi bajnok paksi labdarúgócsapat sikerének a hátteréről mesél. Haraszti Zsolt már a 2006-os élvonalba kerülés előtti is a klubnál dolgozott, így testközelből élhette át: miért nem vált szürke kiscsapattá a Paksi FC, amelyet ma már egyfajta brandként is emlegetnek a magyar labdarúgás élvonalában – azzal együtt, hogy a költségvetés szempontjából az élvonal sereghajtói közé tartoznak...

Kezdjünk egy aktualitással: hogyan sikerült a törökországi edzőtábor?

Az időjárás és a pályák rendben voltak, az eredményességre pedig majd a tavaszi szezon adja meg a választ. Elég sok felkészülésen vettem már részt, így pontosan tudom, az alapozás minőségéből nem lehet kiindulni.

Önt is meglepte az őszi remeklés?

Természetesen igen. Amióta Bognár György a vezetőedző, többször álltunk már dobogón, igaz volt ez a Csertői-korszakban is, de hogy mi leszünk az őszi bajnokok, ezt még az álmaimban sem gondoltam volna.

A Fradi elleni 1-6 volt a fordulópont

Nyilván már sokan megkérdezték öntől: mitől lett ennyire jó a Paks?

A legfontosabb tényező, hogy nagyon jó csapategység és a játékosaink mentálisan is igen erősek. Ebből a szempontból eddig is megvolt a jó hírünk, de a srácok ebben a szezonban még erre is rátettek egy lapáttal. Azt sem szabad elfelejteni:

mivel a nyáron meghatározó játékosok távoztak tőlünk (elég csak a gólkirály Varga Barnabásra és a rutinos válogatott védőre, Kádár Tamásra gondolni), Bognár Györgynek muszáj volt egy kis szerkezetváltást bevetnie, ami szintén jól sült el.

Erről a bizonyos szerkezetváltásról mit lehet tudni?

Korábban, akár Ádám Martin, akár Varga Barnabás idejében egyetlen csúcsékkel játszottunk, ebben a szezonban azonban áttértünk a kétékes támadójátékra, legtöbbször a Könyves Norbert, Hahn János kettős rohamozta az ellenfelek kapuját, és néha Böde Dániel segítette ki őket. Ennél is lényegesebb változás, hogy a középpályán – szaknyelven – három darab „nyolcassal” (Windecker Józseffel, Papp Kristóffal és Mezei Szabolccsal) álltunk fel, és ennek köszönhetően egy sokat futó csapatrész alakult ki. Emellett a védekezésünk is stabilabb lett, mert az ellenfeleknek kevesebb terület jutott a támadások kialakítására. De azt sem szabad elfelejteni: a Honvédtól nyáron érkező kapusunk, Szappanos Péter az ősz folyamán élete formájában védett.

A Paks szakvezetője, Bognár György az NB I egyik legjobban meccselő edzője

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A csapathoz közel állók állítják, a fordulópontot a Ferencváros ellen elszenvedett 6-1-es vereség jelentette. Pontosabban, miután az első félidőben féltucat gólt kaptak a bajnokcsapattól, a szünetben zengett a paksi öltöző, a második félidőt pedig 0-0-ra hozta le a csapat. De ami lényegesebb: az elkövetkező hét fordulóban 21-ből 17 pontot gyűjtöttek Bödéék, és meg sem álltak az őszi bajnoki címig.

Akkor, abban a pillanatban nem is gondoltam erre. Az Üllői úton is megpróbáltunk kezdeményezni, támadni, de a Fradi „megfutott” minket, és egy félidő alatt kivégzett bennünket. E hatos után történt a már említett szerkezetváltás, melynek során a védekezésünk és a támadójátékunk is átalakult.

„Gyuri a legjobban meccselő edző, akivel valaha együtt dolgoztam!”

Ha már a Fradiról beszélünk, elképzelhetőnek tartja, hogy megtartják az első helyet, és letaszítják a trónról az FTC-t? Korábban azt nyilatkozta: az éllovas pozíció csupán átmeneti állapot. Miért ennyire kishitű?

Álmodozni természetesen lehet, de nem a kishitűség beszél belőlem, hanem hogy Mérleg-jegyűként reálisan látom a dolgokat. Igaz, hogy jelenleg mi vezetjük a tabellát, de ezt a bajnokságot csak a Ferencváros tudja elveszíteni, hiszen fényévekkel a többi NB I-es klub előtt jár. Ha bárki a Fradi előtt végezne, az maga lenne a csoda!

Mi Bognár György vezetőedző legnagyobb erénye?

Nagyon jól átlátja a mérkőzéseket, kitűnően ismeri a mezőnyt, és egy meccs közben is remekül tud reagálni a különböző szituációkra. Bátran kijelenthetem, Gyuri a legjobban meccselő edző, akivel valaha együtt dolgoztam!

Kíváncsi lennék, mi a véleménye arról, hogy a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a közelmúltban többször célozgatott a Paksi FC vezetőedzőjének múltjára, és rendre a korábban elkövetett ballépéseit hozta föl?

Ne haragudjon, erre nem szeretnénk semmit sem reagálni...

„A kezdettől fogva ajánlgattak légiósokat, de egyszer sem inogtam meg”

Gogy reális képet kapjunk: mennyiből gazdálkodik a klub? Hiszen egyik nyilatkozatában említette, hogy ha csak a gazdasági viszonyokat és különbségeket vennénk figyelembe, a Paksi FC-nek már régen az NB II-ben kellene szerepelnie…

Nincs szándékomban kikerülni a kérdést, de pontos választ azért is nehéz adni, mert az éves költségvetésünkbe nem csak az NB I-es felnőtt csapat, hanem az utánpótlás együtteseink is beletartoznak.

Nem szoktam más zsebében turkálni, így maradjunk annyiban: a gazdasági szempontokat figyelembe véve a Kecskeméttel együtt mi vagyunk az élvonal sereghajtói...

Azért is szerződtetnek kizárólag magyar játékosokat, mert így olcsóbban fenn lehet tartani egy NB I-es klubot?

Ez egyáltalán nem gazdasági kérdés, egész egyszerűen ez a filozófiánk. Mindig is azt vallottam: külföldi játékosokat csak abban az esetben szabad szerződtetni, ha egyértelműen látszik a minőségi különbség a légiós javára.

a Paksi FC pont azzal vált különlegessé, azzal vált egyfajta branddé, hogy kizárólag magyar futballistákkal szeretnénk minél jobb eredményeket elérni. Ha nem így gondolkodnánk, csak egy kis szürke NB I-es csapat lennénk,

így viszont egy kimutatás szerint Magyarország negyedik legnépszerűbb klubja lettünk, és nagyon sok szurkolónak mi vagyunk a második kedvenc csapata...

Egyszer sem ingott meg? Hiszen nehezen elképzelhető, hogy a 2006-os feljutás óta, 18 év alatt egyszer sem ajánlottak külföldi játékosokat önöknek!

A kezdetektől fogva ajánlgattak légiósokat – igaz, az utóbbi években már csak poénból – de egyszer sem inogtam meg. Az is gyakran elhangzik a Pakssal kapcsolatban kritikaként, hogy úgymond máshol „leharcolt” játékosokat igazolunk, de ez sem fedi a valóságot. Az első keretben jelenleg Szabó János, Böde Dániel, Hahn János, Vas Gábor és a fiam, Haraszti Zsolt is saját nevelésű játékosunk, emellett arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy rengeteg korosztályos válogatott labdarúgónk van. Mindezt úgy érjük el, hogy Pakson nincs labdarúgó-akadémia és egyetlen, futballistákra specializálódott sporttagozatos osztály sem...

Csányi Sándor MLSZ-elnök és Vági Márton főtitkár már 2011-ben az Év sportvezetője-címmel tüntette ki a Paksi FC két ügyvezetőjét, Balog Juditot és Haraszti Zsoltot

Fotó: MTI/Földi Imre

A napokban Csányi Sándor MLSZ-elnök többek között az NB I esetleges átalakításáról is nyilatkozott. Ön szerint melyik modell lenne a leghasznosabb?

Nem lesz könnyű a döntés... A csapatok kétharmada az emelés mellett voksolna, én leginkább a 16 csapatos NB I-et támogatnám. De ha maradna a jelenlegi létszám, akkor az egy kiesős, egy osztályozós modell lenne a legmegfelelőbb, úgy, hogy a bajnokság második felében felsőházra és alsóházra tagolódna a mezőny.



„Nincsen három, négy évre előre tervezhető költségvetésünk”



A 2006-os feljutás óta folyamatosan az NB I-ben szerepelnek. Az elmúlt 18 évben mi okozta a legnagyobb örömöt és csalódást önnek?

A 2010/11-es szezon egyértelműen az élre kívánkozik, hiszen a bajnokságban ezüstérmesek lettünk, és megnyertük a Ligakupát, majd az Európa Liga selejtezőkörében a 3. fordulóig jutottunk el. A legnagyobb csalódás, hogy egy ilyen gazdasági potenciállal rendelkező városban, ahol országos jelentőségű cégek működnek, nincsen három, négy évre előre tervezhető költségvetésünk;

máról holnapra élünk, de nem panaszkodom, hiszen egy klubvezetőnek az a feladata, hogy megoldja a problémákat,

és megteremtse a feltételeket a zavartalan működéshez...

Mivel lenne elégedett a bajnokság végén?

Boldog lennék, ha a dobogón végeznénk, és óriási dolog lenne, ha újra sikeresen képviselhetnénk a magyar labdarúgást a nemzetközi porondon!

