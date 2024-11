Ausztria szigorít: fokozott védelem a karácsonyi vásárokon

Magyarország különleges helyzetben van, mivel Budapest karácsonyi vására ismét a legjobbnak bizonyult Európában a European Best Destinations felmérése szerint, és az élbolyban szerepel látogatottság terén is, évi mintegy nyolcszázezer látogatóval. Az impozáns látogatószám és elismerés elérésében jelentős szerepet játszott a budapesti vásár biztonsága is, amely a középmezőny szintjén áll a nagy európai vásárok között – áll a tavalyi Enjoy Travel beszámolójában.

