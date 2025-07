Erre a hírre vártunk: egy nagyon fontos területen jöhet a feltámadás Magyarországon

Összességében a második negyedévben az építőipar negyedéves alapon várhatóan pozitívan járul hozzá a GDP-hez, de az sem kizárt, hogy a hozzájárulás éves alapon is pozitív lesz – ez a júniusi adattól függ majd

– mondta.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is úgy látja: a kedvező összkép mellett ugyanakkor az ágazat kettőssége továbbra is fennmaradt. A bővülést az egyéb építmények főcsoport húzta, a termelési volumen több mint negyedével volt magasabb, mint az egy évvel korábbi alacsony bázis, de havi alapon is 6,7 százalékos bővülést regisztrált a KSH. Az építményfőcsoportban elsődlegesen az állami megrendelések dominálnak, azok újraindulása támogatja a növekedést. Várhatóan a következő hónapokban is bővülhet a szegmens, a hó végi rendelésállomány közel 30 százalékkal haladta meg a tavalyi szintjét.

Az épületek építése ezzel szemben 9,3 százalékos visszaesést mutatott éves alapon, amelyben közrejátszott a magas bázis is, miközben havi alapon kismértékben, 0,7 százalékkal növekedni tudott az ágazat teljesítménye. Az épületek építése elsődlegesen a vállalati szférához kötődik, a kedvezőtlen teljesítményt így elsősorban a vállalati beruházási hajlandóság mérséklődése magyarázza, amely mögött a gyenge külső kereslet és a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság húzódik meg. Ennek tudható be, hogy a szegmensben a hó végi rendelésállomány is változatlanul mérséklődést mutat, májusban 9,4 százalékosat – kommentálta.

A rendelésállomány emelkedése már előrevetíti, hogy az építőipar túl lehet a mélypontján. Az ágazatot rövid távon egyrészről az állami, döntően útépítési megrendelések húzhatják, másrészről a lakossági szegmens a lakásépítési és -felújítási munkákon keresztül.

Molnár Dániel hozzátette: az első negyedévben kiadott lakásépítési engedélyek már felfutást jeleztek előre és azóta elindultak a Lakhatási Tőkeprogram projektjei is, amelyek esetében ugyanakkor az átadások legkorábban csak jövőre kezdődhetnek meg. De a lakáspiaci keresletet élénkítő intézkedések, mint az Otthon Start Program is ösztönözheti a fejlesztőket. A lakásfelújítások esetében az eddigi támogatások (SZÉP kártya felhasználhatósága, Vidéki Otthonfelújítási Program) is élénkülést hozott, amelynek új lendületet adhatnak a belengetett támogatások. Viszont az építőipar dinamikus növekedéséhez szükség van a vállalati beruházások fordulatára is, amelynek feltétele a külső kereslet rendeződése és így a beruházási hajlandóság javulása.