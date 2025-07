Otthon Start Hitel: az alacsony fizetés mellett sem álom többé a saját tulajdonú ingatlan

A 3 százalékos kamatra felvehető elsőlakás-kölcsön ugyanakkor már a minimálbéres és garantált bérminimumos munkavállalóknak is lehetőséget jelenthet a banki elvárásoknak is megfelelő, élhető ingatlan megvásárlására. Ezen a rekord alacsony kamatszinten a minimálbér – adókedvezmények nélkül – akár 20-22 millió, a 25 év alattiaknak akár 25-27 millió forint kölcsönre is lehetőséget ad, bár a részletszabályok ismerete nélkül is sejthető, hogy meglehetősen szigorú banki elvárások mellett.