Felrobbanhatnak a fizetések: újabb gigabejelentés érkezett a minimálbér-emelés után!

Nincs több kérdés, Orbán Viktor elárulta a pontos számokat: ennyi lesz a minimálbér januártól
Ismertette a részleteket a miniszterelnök.
Történelmi jelentőségű bérnövekedés jöhet.
Nagy Márton friss bejegyzésében történelmi jelentőségű bérnövekedési pályát vázolt fel: a kormány célja, hogy néhány éven belül elérhetővé váljon az
1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos átlagkereset a versenyszférában.
Mint írja, Magyarország nem segélyalapú, hanem munkaalapú társadalmat épít, amelynek legfontosabb eredménye, hogy 2010 óta közel egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma. A hangsúly már nem a munkanélküliségen, hanem a munkaerőhiány kezelésén van.
A miniszter kiemelte: a magyar gazdaság erejét bizonyítja, hogy a kormány és a munkaadói–munkavállalói szervezetek közösen írtak alá új bérmegállapodást. Ahogy arról beszámoltunk, ennek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. Nagy Márton szerint ez egyértelmű válasz a Tisza Párt megszorító csomagjára, amely – állítása szerint – több mint 1300 milliárd forintot venne el a családoktól.
A kormány a további béremelkedés érdekében 11 pontos adócsökkentési programot indít, amely 90 milliárd forinttal mérsékli a kis- és középvállalkozások terheit. A cél változatlan: a gazdaság munkaerő-igényét döntően hazai dolgozókkal fedezni, ezért 2026-ra a vendégmunkás-kvótát 35 ezerben határozzák meg.
Nagy Márton összegzése szerint Magyarország jó úton halad afelé, hogy a következő években megvalósuljon két nagy álom: az 1000 eurós minimálbér és a 1 millió forintos átlagkereset, amelyek szerinte nem csupán béremelést jelentenek, hanem
„új szintre emelik a magyar dolgozók életminőségét és biztonságát”.
Tóth Máté szerint „ez nem gazdaságpolitika, hanem politizálás a gazdaságban”.
