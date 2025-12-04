Ft
12. 04.
csütörtök
gazdaság kormány átlagkereset minimálbér

Felrobbanhatnak a fizetések: újabb gigabejelentés érkezett a minimálbér-emelés után!

2025. december 04. 16:15

Történelmi jelentőségű bérnövekedés jöhet.

2025. december 04. 16:15
null

Nagy Márton friss bejegyzésében történelmi jelentőségű bérnövekedési pályát vázolt fel: a kormány célja, hogy néhány éven belül elérhetővé váljon az 

1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos átlagkereset a versenyszférában.

Mint írja, Magyarország nem segélyalapú, hanem munkaalapú társadalmat épít, amelynek legfontosabb eredménye, hogy 2010 óta közel egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma. A hangsúly már nem a munkanélküliségen, hanem a munkaerőhiány kezelésén van.

A miniszter kiemelte: a magyar gazdaság erejét bizonyítja, hogy a kormány és a munkaadói–munkavállalói szervezetek közösen írtak alá új bérmegállapodást. Ahogy arról beszámoltunk, ennek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. Nagy Márton szerint ez egyértelmű válasz a Tisza Párt megszorító csomagjára, amely – állítása szerint – több mint 1300 milliárd forintot venne el a családoktól.

A kormány a további béremelkedés érdekében 11 pontos adócsökkentési programot indít, amely 90 milliárd forinttal mérsékli a kis- és középvállalkozások terheit. A cél változatlan: a gazdaság munkaerő-igényét döntően hazai dolgozókkal fedezni, ezért 2026-ra a vendégmunkás-kvótát 35 ezerben határozzák meg.

Nagy Márton összegzése szerint Magyarország jó úton halad afelé, hogy a következő években megvalósuljon két nagy álom: az 1000 eurós minimálbér és a 1 millió forintos átlagkereset, amelyek szerinte nem csupán béremelést jelentenek, hanem 

„új szintre emelik a magyar dolgozók életminőségét és biztonságát”.

akitiosz
2025. december 04. 18:19
Már a címből egyértelmű, hogy ez csak egy újabb agyalágyult hoppás cikk. Munkanélküliség van, nem munkaerőhiány. Bérhiány van ott, ahol munkaerőhiányról hadoválnak. Egymilliós átlagbér valamikor biztosan lesz, mert erre a biztos fedezet a kormány inflációs politikája. Azért nőnek forintban számolva a bérek, mert egyre kevesebbet ér a forint. Így ugyanannyi ugyanolyan munka értéke forintban számolva egyre nagyobb számot jelent. 1 1946-os forint = 3 365,25 mai forint. Valódi értéken, aranysúlyban mérve nem nőnek a bérek több évtizedes távlatban sem és nem is fognak. AZ INFLÁCIÓ NEM BÉREMELÉS!!!
totumfaktum-2
2025. december 04. 18:15
stormy Nem, az inflációt éppen most szorították vissza. Négy hónapja kereken 0%. A jövedelmek elinflálásának Bokros a nagymestere. Tudod, aki a Tisza szigetek egyik előadója. Nem véletlenül olyan a gazdasági anyagotok, amilyen.
nuevoreynuevaley
2025. december 04. 18:10
Felrobbanhatnak ! De jovore meg nem erik utol a romant se
stormy
2025. december 04. 18:10
ekkora inflációra számítanak?
