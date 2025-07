Égető kérdésre kaptunk választ: kiderült, milyen hatással lesz az árakra a 3 százalékos lakáshitel

Emelkednek a lakásárak?

Fenntarthatja az árak emelkedését az évtizedek óta nem látott, kedvezményes kölcsön. Szeptembertől a 3 százalékos lakáshitel komoly keresleti hullámot indíthat az ingatlanpiacon.

Az adásvételek növekvő száma ugyan hosszabb távon fenntarthatja az ingatlanok árának emelkedését, de nem kell hirtelen árrobbanásra számítani, sőt, az újépítésű lakások áremelkedése lassulhat is, leginkább a fővárosban”

– vélekedett Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ennek oka, hogy a kormány két korlátozást is bevezet: a kedvező kamatozású kölcsönből megvásárolt ingatlan vételára nem haladhatja meg a 100 millió forintot és ami a szakértő szerint ennél is fontosabb, a négyzetméterár nem lépheti át a másfél millió forintot. Márpedig Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára 1,6 millió forint körül mozog.

Az újlakáspiacon érdekeltté teheti az államilag támogatott konstrukció az eladókat, hogy féken tartsák az árakat, így élénkülő keresletre számít a szakértő. Balogh László hozzátette: az Ingatlan.com 137 ezer aktív hirdetéséből 92 ezer megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek, vagyis a most eladásra kínált ingatlanok több, mint 67 százalékára fel lehet venni a kedvezményes kölcsönt.

Vidéken is felfutást hoz az új kölcsön

Az elmúlt időszakban sok fiatal és első lakást kereső kiszorult a piacról az ingatlanok jelentős drágulása és a szigorúbb hitelfeltételek miatt. A 3 százalékos kamatú hitel ezen a helyzeten változtathat – hívta fel a figyelmet a Duna House pr és elemzési igazgatója. Szegő Péter az MTI-hez eljuttatott közleményben kitért rá,

jelenleg az első lakást vásárlók aránya Budapesten 26 százalék az összes ingatlan tranzakcióban, míg vidéken 31 százalék, így ez a hitelprogram vidéken is komoly lendületet adhat a tranzakcióknak.

Noha a bejelentés szerint az elvárt minimális önerő 20 helyett 10 százalék azoknak, akik első lakást vásárolnak, ugyanakkor a tényleges feltételeket továbbra is a bankok határozzák meg. A legtöbb pénzintézet pedig jelenleg is inkább 20-35 százalék közötti önerőt kér az ügyfél pénzügyi helyzetétől és a hitel konstrukciójától függően. Mindezek miatt a vásárlóknak érdemes előre tájékozódniuk a lehetőségeikről, és számolni azzal, hogy a támogatott hitel ellenére is szükség lehet jelentős saját forrásra – fogalmazott Szegő Péter.

Az Otthon Centrum is üdvözölte a 3 százalékos lakáshitelt. Kiemelték: a független hitelközvetítői hálózatában idén eddig közvetített hitelek száma alapján a jelzáloghitelezés csúcsot dönthet, ám a most bejelentett otthonteremtési programnak köszönhetően még erősebb növekedésre számítanak. A program sikerességéhez ugyanakkor elengedhetetlen a független hitelközvetítők folyamatos közreműködése, mivel még egy standardizált hitelnél is eltérhet a bankok hitelezési feltételrendszere.

Magára találhat az építőipar

Az elmúlt időszak visszaesése után lendületet vesznek a lakásépítések, mindez pedig kihat az egész ágazatra, beleérve az építőanyagok piacát is – hívta fel a figyelmet az ÉVOSZ. Az építési vállalkozók szakmai képviselete megjegyezte, az alacsony kamatozású konstrukció bevezetésének előnyeit konkrét számokkal igazolták a kormány előtt:

az alacsony kamatszint ugyanis hozzájárul a költségvetés bevételeihez a járulékok, az adók és az áfa várható többlete miatt. Ez pedig kitörési pontot jelent az egész ágazat számára

– tette hozzá közleményében Koji László, az ÉVOSZ elnöke.