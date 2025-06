Több iráni tábornok meghalt.

A világ még figyel és kivár, de

IRÁN BIZTOSAN NEM!!!

A válaszcsapás már elindult.

ÉS A HARC FOLYTATÓDNI FOG!!!!

Mi várható Teherán részéről???

– Tömeges dróncsapás,

– Ballisztikus rakéták Izrael felé,

– És igen, terrortámadások is!!!!

Izraelben illetve harmadik országok területén akár USA célpontok ellen is , mert ez a háború logikája és Washington tudott az akcióról!!!!

DE itt nemcsak két ország áll szemben.

A kérdés: mit lép Moszkva? Mit lép Peking?

2023 óta katonai együttműködési szerződés van érvényben Teherán és Moszkva között.

Ez nem védelmi garancia , de aktiválható.

Megnyílhatnak légifolyosók, hírszerzési információk megosztásra kerülhetnek, és esetleged logisztikai támogatás is aktiválodhat…

És ha Moszkva akarja, most könnyíthet magán Ukrajnában hiszen Amerikának Izrael fontosabb…

EZ MOST KOMOLY HELYZET!

2022 FEBRUÁR 24.-e ÓTA A LEGKOMOLYABB!!!

És mi is a táblán vagyunk.

Akkor is, ha nem kérdezte senki.

GAZDASÁGILAG NEM KATONAILAG

A Közel-Kelet lángol.

Az olajárak elszálltak.

A tőzsdék zuhannak.

A diplomácia még hallgat, de a hadseregek mozognak.

Ilyenkor már nincs »megnyugtató magyarázat«.

A világ egyik legveszélyesebb konfliktusa valósággá vált.”