Irán nukleáris központját és az ország több vezetőjét kiiktatta Izrael

A New York Times magas rangú iráni tisztviselőkre hivatkozva arról számol be, hogy legalább hat katonai bázist ért csapás Teherán környékén, valamint katonai parancsnokok otthonait és több lakóépületet is támadás ért.

Az „Ébredő Oroszlán hadműveletben”, amelynek célja Izrael szerint Irán nukleáris programjának megakadályozása volt, a jelentések szerint több magas rangú iráni katonát és atomtudóst öltek meg.

Akiknek a halálát megerősítették az iráni állami média szerint:

Hossein Salami, az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka

Gholamali Rashid, a Khatam-al Anbiya központi parancsnoksága parancsnoka

Mohammad Bagheri, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke

Fereydoon Abbasi, atomtudós és az iráni Atomenergia Szervezet korábbi vezetője

Mohammad Mahdi Tehranchi, egy másik atomtudós, aki részt vesz Irán nukleáris fegyverprogramjában

Ali Shamkhani, Ali Khamenei ajatollah, iráni legfelsőbb vezető főtanácsadója súlyosan megsérült az iráni jelentések szerint.

Nyitóképen: Natanz látképe fekete füsttel a támadás után (videórészlet)