turista rekord Magyarország turizmus Budapest Philadelphia

Soha nem látott roham: elárasztják az amerikaiak Magyarországot

2025. december 02. 17:43

A fővárosba érkező hajós turisták száma is rekordot döntött.

2025. december 02. 17:43
null

Az Egyesült Államok továbbra is az egyik legfontosabb küldőpiac Magyarország számára, ám a két ország kapcsolatainak látványos javulása miatt a következő években ugrásszerű bővülés jöhet az amerikai turizmusban – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató elemzéséből.

A Világgazdaság erről szóló cikkéből kiderül, hogy a 2010-es évek végén, közvetlen repülőjáratok mellett már a 700 ezret közelítette a hazánkba érkező amerikai turisták száma. A járvány utáni időszakban, közvetlen összeköttetés nélkül is 480 ezer amerikai érkezett 2024-ben, 

ám a tervezett Budapest–New York járat újraindítása várhatóan jelentősen megemeli a forgalmat.

Jelenleg is elérhető a Budapest–Philadelphia járat, amely fontos csomópontként több mint száz észak-amerikai és karibi célállomáshoz biztosít gyors átszállást.

A turizmus húzóágazat a magyar gazdaságban

Hazánkban a turizmus az egyik legnagyobb súlyú ágazat: a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer embernek biztosít munkát.

Az USA jelenleg Magyarország 13. legfontosabb küldőpiaca, és a 2020-as mélypont óta az amerikai beutazás évről évre kétszámjegyű növekedést mutat. A fővárosba érkező hajós turisták száma is rekordot döntött: 2024-ben 330 ezer utas érkezett hajóval, akiknek 39 százaléka amerikai.

Az amerikai látogatók döntő többsége, 92 százaléka, Budapestet keresi fel. A fővárosi ötcsillagos szállodák bevételeinek 17 százaléka tőlük származik.

Az amerikai vendégek:

  • átlagosan 6,5 napot töltenek Magyarországon (szemben más külföldiek 2,3 napos átlagával),
  • naponta több mint kétszer annyit költenek, mint az átlagos turisták.

A Világgazdaság azt is kifejti, hogy az üzleti célú utazások aránya szintén nő: a hivatásturisták magasabb költése és visszatérési hajlandósága plusz bevételt hoz az országnak.

A turizmust tovább erősíti, hogy Magyarország az amerikai filmipar egyik kedvelt európai forgatási helyszíne

– jegyzi meg a portál. 

Washingtoni megállapodások is segíthetnek

A gazdasági portál emlékeztet: a novemberi washingtoni tárgyalásokon Orbán Viktor és Donald Trump több stratégiai kérdésben is megegyezett.

A megállapodások érintik:

  • az orosz energiahordozók vásárlásának szabadságát,
  • a moduláris atomerőművek lehetséges beszerzését,
  • új egyetemi együttműködések indítását.

Ezek az egyezségek tovább javítják a két ország viszonyát, ami a turizmusra és az üzleti kapcsolatokra is kedvező hatással lehet.

***

Nyitókép: MTVA/ Jászai Csaba

 

