Soha nem látott roham: elárasztják az amerikaiak Magyarországot

Döntött a kormány: további 5 ezer otthon startos lakás épülhet
A 11 projektből 8 Budapesten, 3 vidéken valósul meg.
A fővárosba érkező hajós turisták száma is rekordot döntött.
Az Egyesült Államok továbbra is az egyik legfontosabb küldőpiac Magyarország számára, ám a két ország kapcsolatainak látványos javulása miatt a következő években ugrásszerű bővülés jöhet az amerikai turizmusban – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató elemzéséből.
A Világgazdaság erről szóló cikkéből kiderül, hogy a 2010-es évek végén, közvetlen repülőjáratok mellett már a 700 ezret közelítette a hazánkba érkező amerikai turisták száma. A járvány utáni időszakban, közvetlen összeköttetés nélkül is 480 ezer amerikai érkezett 2024-ben,
ám a tervezett Budapest–New York járat újraindítása várhatóan jelentősen megemeli a forgalmat.
Jelenleg is elérhető a Budapest–Philadelphia járat, amely fontos csomópontként több mint száz észak-amerikai és karibi célállomáshoz biztosít gyors átszállást.
Hazánkban a turizmus az egyik legnagyobb súlyú ágazat: a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer embernek biztosít munkát.
Az USA jelenleg Magyarország 13. legfontosabb küldőpiaca, és a 2020-as mélypont óta az amerikai beutazás évről évre kétszámjegyű növekedést mutat. A fővárosba érkező hajós turisták száma is rekordot döntött: 2024-ben 330 ezer utas érkezett hajóval, akiknek 39 százaléka amerikai.
Az amerikai látogatók döntő többsége, 92 százaléka, Budapestet keresi fel. A fővárosi ötcsillagos szállodák bevételeinek 17 százaléka tőlük származik.
Az amerikai vendégek:
A Világgazdaság azt is kifejti, hogy az üzleti célú utazások aránya szintén nő: a hivatásturisták magasabb költése és visszatérési hajlandósága plusz bevételt hoz az országnak.
A turizmust tovább erősíti, hogy Magyarország az amerikai filmipar egyik kedvelt európai forgatási helyszíne
– jegyzi meg a portál.
A gazdasági portál emlékeztet: a novemberi washingtoni tárgyalásokon Orbán Viktor és Donald Trump több stratégiai kérdésben is megegyezett.
A megállapodások érintik:
Ezek az egyezségek tovább javítják a két ország viszonyát, ami a turizmusra és az üzleti kapcsolatokra is kedvező hatással lehet.
***
Nyitókép: MTVA/ Jászai Csaba