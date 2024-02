„Fasisztáknak nincs futball!” – Dárdaiék szurkolói is tömegesen csatlakoztak az AfD elleni berlini óriástüntetéshez

Tapintható a feszültség az Eb előtt

Mint ismert, nyáron Németország ad otthont a labdarúgó Európa-bajnokságnak, de a nagy presztízzsel járó tornarendezés ellenére az országban egyre több feszültség üti fel a fejét a sportágban. A válogatott kudarcokkal kikövezett időszakot él át, a szurkolók sem állnak teljes mellszélességgel a csapat mögött, a politikai változások pedig rengeteg mélyről jövő feszültséget hoznak felszínre.

A jelenlegi állapotot egy január 10-i jelentés idézte elő, amelyben az Alternatíva Németországnak (AfD) párt néhány jobboldali, kereszténydemokrata tagja bevándorlók millióinak, köztük német állampolgároknak a kitoloncolására irányuló titkos tervekről egyeztetett.

Demokráciánk számára nagyon fontos, hogy mindannyian kiálljunk a szélsőjobboldal ellen. Ügyeljünk arra, hogy demokráciánk ne lankadjon, és ne kerüljenek hatalomra veszélyes elemek”

– jelentette ki a tüntetésen egy Hertha-szurkoló.

Bár a mérések szerint az AfD támogatottsága csökkent a tiltakozások kezdete óta, országosan továbbra is 19 százalékon áll, amivel a második legnépszerűbb párt Németországban.

A futball szót kér

A kisebbik, de jelenleg élvonalbeli fővárosi klub, az Union Berlin egyik szurkolója, Max a feleségével és két tinédzser fiával csatlakozott a tiltakozókhoz. Mint elmondta, a futball sokkal több, mint hétvégi szórakozás.

A futball tükrözi a társadalmunkat. Ki kell fejeznünk a véleményünket, akár a lelátón, az iskolában, a munkahelyén vagy a téren”

– fogalmazott a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union csapatának szurkolója.

Az AfD elleni tüntetéshez a berlini futballklubok szurkolói is csatlakoztak

Fotó: Babak Bordbar/Middle East Images via AFP

A németországi futballkultúra erősen átpolitizált, nem csoda, hogy a Bundesliga-klubok is arra bátorították a szurkolóikat, hogy vegyenek részt ezeken a tüntetéseken, sőt, a vezetőedzők közül is volt, aki támogatásáról biztosította a drukkereket. A Sallai Rolandot alkalmazó Freiburg szakvezetője, Christian Streich és a listavezető Bayer Leverkusen spanyol trénere, Xabi Alonso is hangot adott véleményének.

Az AfD elleni berlini tüntetésen részt vevő szurkolók egyértelművé tették, hogy a futballnak fontos szerepe van a demokrácia védelmében.

A futball mindennek az alapja. Ez a mi társadalmunk. Mindenkié, függetlenül attól, hogy ki vagy, vagy melyik csapatot támogatod. Ahogy a mi demokráciánk is mindenkié”

– foglalta össze gondolatait a Hertha BSC egyik szurkolója.