A képen szereplő urak hazavágták a német gazdaságot – aztán megvádolták az AfD-t, hogy majd haza fogja vágni

Idehaza persze jó néhányan elfogadnánk egy kis német gazdasági hanyatlást, ez nem kétséges – valamivel egymillió forint feletti nettó átlagkeresettel az ember bizakodva nézhet a baljós jövő elé. Node akkor is: miközben a 2023-as évet nézve India gazdasága bő 6, Kínáé 5,2 százalékos növekedéssel dübörgött, az Egyesült Államok pedig egy fejlett gazdaságnak bőven elegendő, magabiztos 2,5 százalékot haladt idén előre, Németországot húsz éve nem látott córeszbe sikerült kormányozni.

Európa gazdaságának motorját az elmúlt húsz évben három dolog tudta recesszióba lökni: a globális pénzügyi válság (2009, mínusz 5,7 százalék), a covid (2020, mínusz 3,8 százalék) – és a Scholz-Habeck-Lindner trió, akiknek a 2023-as mínusz 0,3 százalékhoz lehet gratulálni.

Angela Merkel alatt a világnak kellett összeomlania ahhoz, hogy Németország letérjen fejlődési pályájáról, a Spree-parti géniuszkeltető jelenlegi lakóinak ez egy új háborús sokkok és akut energiaválság nélküli évben is összejött. És sokkal nem lesz jobb a helyzet idén sem, miután a jogállam, a demokrácia és a jó kormányzás utolsó védőbástyája, a jelzőlámpa-koalíció a költségvetésírás előtt elfelejtette elolvasni a saját alkotmányát, így 2024 a komplett magyar nyugdíjkasszának megfelelő mértékű megszorítással kezdődik, azt meg köztudottan meghálálja a gazdaság. És akkor Németország legjobb gazdasági újságíróinak decemberi elemzését még ide sem citáltam, idézem: „A magas energiaárak és a merev szabályok ártanak Németország iparának.

A vállalatok elkezdték elköltöztetni termelésüket, vagy új egységeiket külföldön felépíteni. A folyamat teljes gőzzel halad, és hamarosan hatványozódhat.”

Írtam már az AfD-ről én is kevésbé szépeket, és nyilván az sem véletlen, hogy Werner Patzelttől Birgit Kellén át Andreas Rödderig minden Magyarország-párti német konzervatívnak erős fenntartásai vannak a párttal szemben. Nehéz volna rábízni Európa vezető erejét egy olyan pártra, amely belső polgárháborúját lassan évtizedes távlatban nem tudja lezárni, Kelet- és Nyugat-Németországban tökéletesen más arcát mutatja a választóknak, és ennek következtében azt sem tudja világosan elmondani, hogy a párt és a Harmadik Birodalom közötti távolság tekintetében az erfurti vagy a dortmundi AfD-iroda álláspontja-e az érvényes. Node akkor is, minden tisztelettel: ezek ott Berlinben először hazavágják a német gazdaságot, aztán megvádolják az AfD-t azzal, hogy majd haza fogja vágni. Hä, geht’s noch? A német kormány bűvésztrükkjeitől Rodolfo is elszégyellné magát.