„Drága egykori kollégák. A hírcsatornára nem kell senkit »meghívni«, oda föl lehet iratkozni. Azzal kapcsolatban pedig, hogy a hírcsatornán nem lehet másnak posztolni vagy hozzászólni, egy bizonyos Mark Zuckerbergnél kell kopogtatni, ő állította be így. Szívesen.

A kurvaéletbemár, hogy nem lehet egy nyamvadt enter lenyomása előtt minimálisan utánanézni a dolgoknak.”