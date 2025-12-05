Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hírcsatorna hvg Mark Zuckerberg Facebook Orbán Viktor

Hogy nem lehet egy nyamvadt enter lenyomása előtt minimálisan utánanézni a dolgoknak

2025. december 05. 06:13

Drága egykori kollégák. A hírcsatornára nem kell senkit „meghívni”, oda föl lehet iratkozni.

2025. december 05. 06:13
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Drága egykori kollégák. A hírcsatornára nem kell senkit »meghívni«, oda föl lehet iratkozni. Azzal kapcsolatban pedig, hogy a hírcsatornán nem lehet másnak posztolni vagy hozzászólni, egy bizonyos Mark Zuckerbergnél kell kopogtatni, ő állította be így. Szívesen. 

A kurvaéletbemár, hogy nem lehet egy nyamvadt enter lenyomása előtt minimálisan utánanézni a dolgoknak.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. december 05. 06:39
Drága Hont András elvtárs! -"az úton végig kell menni!", ne álljál meg félúton! Benne forogsz, benne vagy, a közvéleményt kirekesztően kisajátító, meghatározó, hatalom-talpkő, kevésbé tisztességes médiában... Minden bizonnyal többet tudhatsz nálunk, kik csak olvashatunk, hozzászólhatunk..! Nos, ne tartóztasd meg magad, s oszd meg velünk, a világgal, hogy ugyan ki az, kik azok, kik gátlástalan korlátokat állítanak az emberiség elé..?! Kit, kiket szolgálnak, hová tartoznak?! -hogy előrébb jussunk...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!