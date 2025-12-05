Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Ukrajna Szoboszlai Dominik

Szoboszlai kimondta az igazságot, kétségbeesett üzenet érkezett, brutális hadműveletet készít elő Moszkva

2025. december 05. 05:50

Itt vannak a csütörtöki nap legolvasottabb hírei a Mandineren!

2025. december 05. 05:50


Nem csillapodnak a kedélyek Liverpoolban

A Liverpool mély válságban van: szerdán este az Anfielden is csak 1–1-es döntetlent ért el az újonc Sunderland ellen. Szoboszlai Dominik csalódottan értékelt a lefújást követően. „Itthon ennél sokkal jobban kell játszanunk, megvan mindenünk a három pont megszerzéséhez, de valamiért most nem sikerült. Az utóbbi időben egy meccsünk sem volt gördülékeny.” 

A számok lesújtók: az utolsó 14 tétmeccsen mindössze 4 győzelem; a Premier League-ben 9 forduló alatt 2 siker, 1 döntetlen, 6 vereség. A szurkolók türelme elfogyott, sokan Arne Slot azonnali menesztését követelik. Szoboszlai teljesítményét a helyi sajtó nem bírálta durván (Echo: 7/10, This is Anfield: 6/10), a második félidőben középre húzódva már hasznosabb volt. Kerkez Milos a 86. percben csereként beállt, de sajnálatos módon blokkolta Van Dijk gólba tartó fejesét. A drukkerek szerint Federico Chiesa gólvonalas mentése mentette meg Slot állását egy Sunderland-ziccer után. Szombaton 18:30-kor a szintén újonc, de remek formában lévő Leeds United vendégeként próbálhat javítani a csapat.

Lesújtó hírek az ukrán frontról

Vlagyimir Putyin kedden bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a donyecki Pokrovszkot és a harkivi Vovcsanszkot. Az ukrán vezérkar és helyi források ezt egyelőre cáfolják, de a fronton egyértelmű az orosz lendület erősödése.

Novemberben az orosz hadsereg 505 négyzetkilométert foglalt el – ez 2022 óta a legnagyobb havi területnyereség, közel kétszerese a szeptemberi és októberi adatoknak. A rohamok száma is az egekbe szökött: 5990 támadó akciót regisztráltak, ami az elmúlt egy év második legmagasabb értéke.

Különösen kritikus a helyzet Pokrovszknál: a város logisztikai csomópont és védelmi bástya volt Ukrajna számára, elvesztése stratégiai katasztrófa. A szomszédságában lévő Mirnohrad gyakorlatilag be van kerítve, az ostromgyűrű gyorsan zárul. Egy ott szolgáló ukrán katona a Bildnek névtelenül elmondta: „Az utánpótlás szinte csak drónokkal jön, élelem alig van, az utolsó földút is orosz kézen. Ha nem evakuálnak vagy nem kapunk normális ellátást, néhány napon belül mindenki meghal itt.” A védők lőszer- és fegyverhiány miatt már szinte csak megfigyelni tudják az előrenyomuló oroszokat.

Újabb offenzíva a láthatáron

Orosz katonai elemzők szerint Moszkva nagyszabású „Odessza-műveletre” készül, amelynek végső célja Odessza és Mikolaiv elfoglalása, Ukrajna teljes elvágása a Fekete-tengertől.

Vaszilij Gyandikin nyugalmazott százados úgy látja: a támadást masszív rakéta- és légicsapásokkal kezdenék, amelyek Ukrajna kikötőit, partvédelmét és logisztikai útvonalait semmisítenék meg, majd ezt követhetné szárazföldi offenzíva – ehhez azonban előbb Herszont és Dnyipropetrovszkot is el kell foglalni.

Viktor Baranyec szerint a két kulcsváros bevételével Oroszország egyszerre blokkolná a nyugati segélyek tengeri útját és Kijev maradék flottáját. Az elemzők szerint a hadművelet akár a következő hónapokban elindulhat.

Nyitókép forrása: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

