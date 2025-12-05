Szoboszlai kimondta az igazságot, kétségbeesett üzenet érkezett, brutális hadműveletet készít elő Moszkva

Vlagyimir Putyin kedden bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták a donyecki Pokrovszkot és a harkivi Vovcsanszkot. Az ukrán vezérkar és helyi források ezt egyelőre cáfolják, de a fronton egyértelmű az orosz lendület erősödése.

Novemberben az orosz hadsereg 505 négyzetkilométert foglalt el – ez 2022 óta a legnagyobb havi területnyereség, közel kétszerese a szeptemberi és októberi adatoknak. A rohamok száma is az egekbe szökött: 5990 támadó akciót regisztráltak, ami az elmúlt egy év második legmagasabb értéke.

Különösen kritikus a helyzet Pokrovszknál: a város logisztikai csomópont és védelmi bástya volt Ukrajna számára, elvesztése stratégiai katasztrófa. A szomszédságában lévő Mirnohrad gyakorlatilag be van kerítve, az ostromgyűrű gyorsan zárul. Egy ott szolgáló ukrán katona a Bildnek névtelenül elmondta: „Az utánpótlás szinte csak drónokkal jön, élelem alig van, az utolsó földút is orosz kézen. Ha nem evakuálnak vagy nem kapunk normális ellátást, néhány napon belül mindenki meghal itt.” A védők lőszer- és fegyverhiány miatt már szinte csak megfigyelni tudják az előrenyomuló oroszokat.