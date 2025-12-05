„Fizettek értem, úgyhogy itt kell bizonyítanom” – megfejtettük a debreceni titkot

Két játékos összefejelt, rasszista megnyilvánulás – parázs hangulat és sima Debrecen-győzelem az NB I keleti rangadóján
Az éllovas DVSC 15 év elteltével nyert ismét Nyíregyházán.
Sergio Navarro vezetőedző elképesztő pedagógiai érzékének tudja be Kocsis Dominik a Debrecen szárnyalását a labdarúgó NB I-ben. A 23 éves szélső a DVSC–PAFC rangadó előtt beszélt a Mandinernek többek között élete legnehezebb évéről és Dzsudzsák Balázsról.
Három-három gólnál és gólpassznál jár az idényben a szárnyaló, az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tabelláját hetekig vezető Debrecen csapatában Kocsis Dominik, aki 23 évesen eddigi felnőtt pályafutása legjobb teljesítményét nyújtja. A kispesti nevelésű szélső 2024 elején lett a Loki játékosa. A legutóbbi fordulóban ő állította be a 3–0-s végeredményt a Nyíregyháza elleni keleti rangadón. A Mandiner a szombati, DVSC–PAFC NB I-es mérkőzés előtt beszélgetett a futballistával.
Bár már lassan egy hete volt, mégis nagyon érdekelne: mekkora katarzis keleti rangadón gólt szerezni?
Nagy! Nekem ez most amúgy is speciálisabb mérkőzés volt, de az most nem publikus, hogy miért, így külön öröm, hogy gólt is tudtam szerezni. Jólesett azok után, hogy az idény elején otthon kikaptunk tőlük, ráadásul utoljára már majdnem tíz éve nyert a Loki Nyíregyházán, úgyhogy tényleg boldogok voltunk.
Ez volt ráadásul a harmadik gólja a mostani kiírásban a három gólpassz mellé, azaz sikerült túlszárnyalnia az eddigi rekordját a felnőttek között. Most kezd beérni?
Fejben igen, és ehhez kellett egy kis idő. Szerencsére most egy olyan stáb áll mögöttem, amelyik segít ebben, és van is türelme hozzám – remélem, innen már csak felfelé vezet az út.
Akkor ebben nagy szerepe van Sergio Navarro vezetőedzőnek is?
Persze! Rengeteget hozzátett a játékomhoz és a mentális képességeimhez. Nemcsak a pályán, azon kívül is. Sokat beszélgetünk, de ez mindenkire igaz a csapatban.
Odafigyel minden egyes játékosára, pedagógiai szempontból is nagyon érett edző. Fogalmam sincs, hogy ezt tanulta-e vagy alapból ilyen, de olyan energiákkal érkezett az öltözőbe, amik magukkal hozták ezeket az eredményeket.
Akkor lényegében ez a jelenlegi Debrecen titka? Navarro és az energiák?
Igen. Ezeket az energiákat nemcsak a meccseken, de az edzéseken, sőt a pályán kívül is kihozza belőlünk. Folyamatosan azt érezzük, hogy teljesen mindegy, melyik poszton ki játszik, bármelyik pillanatban képesek vagyunk gólt szerezni.
Ez az érzés tavaly nem volt meg bennünk, most viszont olyan mentális állapotban van az egész csapat, hogy nehezen tudjuk elképzelni azt is, hogy akár ki is kaphatunk.
De ha kikapunk, nagy baj akkor sincs, a lényeg, hogy fejlődjünk Persze, mindig nyerni szeretnénk, de nincs verhetetlen csapat.
Önben aztán végképp nem lehettek meg ezek az energiák, hiszen alig kapott játéklehetőséget az előző idényben. Mennyire volt nehéz megélni azt, hogy főként a kispadról szemlélte az eseményeket?
A tavalyi évem nemcsak sportszempontból volt nagyon nehéz, magánéleti gondjaim is akadtak.
Mondhatom, hogy a legnehezebb évem volt egész életemben. Viszont sok mindent tanultam. Ilyenkor az ember csak reménykedik, hogy majd jobbra fordulnak a dolgok. Most viszont már tudom, hogyan kezeljem fejben, ha megint ilyen szituációba kerülök.
A váltáson nem is gondolkodott? Hitt benne, hogy Debrecenben még kaphat esélyt?
A váltás gondolata mindenkinek ott motoszkál a fejében, aki a kispadon ül vagy nem számítanak rá. De úgy voltam vele: az egómnak az lenne a legjobb, ha Debrecenben tudnék bizonyítani, főleg, hogy fizettek is értem, és nagy reményeket is fűztek hozzám. Szóval az egóm azt mondta, itt kell letennem valamit az asztalra, úgyhogy ennek így kellett történnie.
Mennyit segített Dzsudzsák Balázs? Azt látom, hogy elég jóban lehetnek egymással, hiszen minden Instagram-posztja alá kommentel, dicsér vagy bátorít.
Persze, segített, és talán mondhatom, hogy Balázsnak is nagyon jót tett Navarro érkezése. Olyan mentális dolgokat, amiket régen nehezebben tudott kezelni, most már tökéletesen tud.
Balázs olyan játékos, aki szívvel-lélekkel futballozik. Ez régen néha forrófejűséghez vezetett – amivel nincs gond –, de most már sokkal jobban tudja kezelni ezeket a szituációkat.
Nagyon jó barátság alakult ki köztünk a pályán és azon kívül is.
Szakmailag is próbál segíteni?
Nincs rá szükség. Nem arról van szó, hogy minden edzésen odajön, hogy ezt így meg úgy kellene csinálni, hanem igazából egy fiatalnak elég, ha nézi a játékát, és már abból is rengeteget tanulhat.
Mennyit nézegeti a tabellát? Hetek óta az élen állnak, igaz, most a Ferencváros a Kisvárda elleni győzelmével átvette a vezetést, de azért így sem lehet rossz érzés ránézni.
Egyáltalán nem rossz, főleg a legutóbbi idényünk után. Amikor ott állsz az élen, az ellenfelek is jobban tisztelnek. Ugyanakkor ezt is a helyén kell kezelni, sőt meg kell tanulni kezelni. De vitathatatlanul jobb érzés, mint a bennmaradásért küzdeni.
Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt a Debrecenre, Bárány Donát kapott is válogatott meghívót, még ha sérülés miatt nem is volt esélye a bemutatkozásra. Motiválja az embert, amikor azt látja, a Lokiból is be lehet kerülni a válogatottba?
Dodó nagyon megérdemelte a meghívót. Nekem személy szerint az a célom, hogy egyszer válogatott legyek, és ez most sincs másképp. Hogy mikor jön el az ideje, nem tudom, de azon vagyok, hogy sikerüljön.
Mekkora most a futball-láz Debrecenben?
Debrecen alapjáraton is nagyon fanatikus város, ami a futballt illeti. Ha jól megy a csapatnak, nagyon érezhető, hogy a szurkolók milyen hangulatot, közeget varázsolnak a meccseinken. Amikor nem megy, akkor pedig elég kritikusak tudnak lenni. Most viszont jól megy nekünk, úgyhogy nagyon együtt vagyunk a drukerekkel.
Szombaton a Puskás Akadémiát fogadják. Egy éve még mindenki meglepődött volna ezen a kijelentésen, de talán most önök a mérkőzés esélyesei.
Mi minden meccsre úgy megyünk ki, hogy mi vagyunk az esélyesek, a jelenlegi keretnek ilyen a mentalitása. Amikor rosszabbul megy, akkor persze megcsappan az önbizalom, de most erről szó sincs, mindig nyerni akarunk. Most olyan flow-ban vagyunk, hogy egy rosszabbul sikerült mérkőzés sem törné le az önbizalmunkat.
A végén még hadd kérdezzem meg: olvastam egy korábbi interjúját, amiben azt mondta, mostanában úgy érzi, egyre többen próbálják meg flegmának vagy nagyképűnek beállítani. Kikre gondolt?
Nem konkrét személyekre gondoltam, de tudom, hogy vannak ilyen emberek. Nincs ezzel probléma, a futball és a média is ilyen: ha valakinek kicsit másabb a stílusa vagy a karaktere, akkor van, aki nem találja szimpatikusnak. De erről most már nem is szeretnék többet beszélni, a korábbi interjúban kifejtettem.
