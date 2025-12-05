„Fizettek értem, úgyhogy itt kell bizonyítanom” – megfejtettük a debreceni titkot

Ez volt ráadásul a harmadik gólja a mostani kiírásban a három gólpassz mellé, azaz sikerült túlszárnyalnia az eddigi rekordját a felnőttek között. Most kezd beérni?

Fejben igen, és ehhez kellett egy kis idő. Szerencsére most egy olyan stáb áll mögöttem, amelyik segít ebben, és van is türelme hozzám – remélem, innen már csak felfelé vezet az út.

Akkor ebben nagy szerepe van Sergio Navarro vezetőedzőnek is?

Persze! Rengeteget hozzátett a játékomhoz és a mentális képességeimhez. Nemcsak a pályán, azon kívül is. Sokat beszélgetünk, de ez mindenkire igaz a csapatban.

Odafigyel minden egyes játékosára, pedagógiai szempontból is nagyon érett edző. Fogalmam sincs, hogy ezt tanulta-e vagy alapból ilyen, de olyan energiákkal érkezett az öltözőbe, amik magukkal hozták ezeket az eredményeket.

Akkor lényegében ez a jelenlegi Debrecen titka? Navarro és az energiák?

Igen. Ezeket az energiákat nemcsak a meccseken, de az edzéseken, sőt a pályán kívül is kihozza belőlünk. Folyamatosan azt érezzük, hogy teljesen mindegy, melyik poszton ki játszik, bármelyik pillanatban képesek vagyunk gólt szerezni.