Ez sorsdöntő lesz

2025. december 05. 06:31

Olyan választás lesz jövőre, ahol mindenki előtt minden tiszta. Tudjuk, hogy melyik fél mit akar.

2025. december 05. 06:31
Kiss Gergely
Magyar Nemzet

„Ha nem csalnak az emlékeim, akkor nem egy-két országgyűlési választási kampány telt el úgy, amikor a balliberális oldal azzal vádolta a Fideszt, hogy valójában nincs is programja. Olyanokat szajkóztak, hogy valójában nem lehet tudni, mire készül az Orbán-kormány, az pedig nem kézzelfogható ígéret, hanem fantazmagória, hogy majd egymillió új munkahelyet hoznak létre.

Néhány hónap és nyakunkon a következő választás. Lehet, hogy magyar szokás, de szinte minden futballválogatott meccs előtt azt szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő mérkőzés lesz. Ez igaz a kormányválasztásra is, hazánkban mindig minden szavazás sorsdöntő. Azt hiszem, hogy nem rugaszkodunk el a valóságtól, ha kijelentjük: 2026 áprilisában valóban sorsdöntő voksolás vár ránk.

A jelenlegi vezetés legnagyobb ellenfele – ha hihetünk közvélemény-kutatásoknak – a Tisza Párt lesz.

Egyet biztosan állíthatunk: Magyar Péter csapatának van programja! Senki nem vádolhatja azzal őket, hogy nem lehet tudni, mire készülnek. Hatszáz oldalban rögzítették azt a megszorításhalmazt, amire találóan azt mondta valaki: ehhez képest a »Bokros-csomag egy kellemes teadélután« volt.”

