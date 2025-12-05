Már a tiszásoknak is sok Magyar Péter megszorító csomagja (VIDEÓ)
Magyar Péter szófogadása Brüsszelnek és a kiszivárgott adóemelések már a tiszásoknak is kellemetlenek. Az utca emberét kérdeztük. Riportunk.
Olyan választás lesz jövőre, ahol mindenki előtt minden tiszta. Tudjuk, hogy melyik fél mit akar.
„Ha nem csalnak az emlékeim, akkor nem egy-két országgyűlési választási kampány telt el úgy, amikor a balliberális oldal azzal vádolta a Fideszt, hogy valójában nincs is programja. Olyanokat szajkóztak, hogy valójában nem lehet tudni, mire készül az Orbán-kormány, az pedig nem kézzelfogható ígéret, hanem fantazmagória, hogy majd egymillió új munkahelyet hoznak létre.
Néhány hónap és nyakunkon a következő választás. Lehet, hogy magyar szokás, de szinte minden futballválogatott meccs előtt azt szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő mérkőzés lesz. Ez igaz a kormányválasztásra is, hazánkban mindig minden szavazás sorsdöntő. Azt hiszem, hogy nem rugaszkodunk el a valóságtól, ha kijelentjük: 2026 áprilisában valóban sorsdöntő voksolás vár ránk.
A jelenlegi vezetés legnagyobb ellenfele – ha hihetünk közvélemény-kutatásoknak – a Tisza Párt lesz.
Egyet biztosan állíthatunk: Magyar Péter csapatának van programja! Senki nem vádolhatja azzal őket, hogy nem lehet tudni, mire készülnek. Hatszáz oldalban rögzítették azt a megszorításhalmazt, amire találóan azt mondta valaki: ehhez képest a »Bokros-csomag egy kellemes teadélután« volt.”
Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Viktor