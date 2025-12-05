„Ha nem csalnak az emlékeim, akkor nem egy-két országgyűlési választási kampány telt el úgy, amikor a balliberális oldal azzal vádolta a Fideszt, hogy valójában nincs is programja. Olyanokat szajkóztak, hogy valójában nem lehet tudni, mire készül az Orbán-kormány, az pedig nem kézzelfogható ígéret, hanem fantazmagória, hogy majd egymillió új munkahelyet hoznak létre.

Néhány hónap és nyakunkon a következő választás. Lehet, hogy magyar szokás, de szinte minden futballválogatott meccs előtt azt szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő mérkőzés lesz. Ez igaz a kormányválasztásra is, hazánkban mindig minden szavazás sorsdöntő. Azt hiszem, hogy nem rugaszkodunk el a valóságtól, ha kijelentjük: 2026 áprilisában valóban sorsdöntő voksolás vár ránk.