Lángokban áll Oroszország vegyipari óriása: az ukránok megsemmisítő csapást mértek a kritikus üzemre

Az üzem évente több millió tonna robbanóanyag-alapanyagot állított elő, a kiesés súlyos érvágás lehet Moszkvának.
Az ukrán erők csütörtökön csapást mértek a Sztavropoli területen található Nevinnomisszk Azot üzemre, amely Oroszország egyik legnagyobb vegyi üzeme – jelentette be közösségi oldalán az ukrán vezérkar. A támadás következtében az Unian beszámolója szerint kigyulladt az üzem, amiről több felvétel is kering a közösségi médiában.
A vezérkar beszámolója szerint az oroszok a létesítményben évente több mint 1 millió tonna ammóniát és körülbelül 1,4 millió tonna ammónium-nitrátot állítanak elő robbanóanyagok és lőszerek gyártásához. Az ukrán támadás célja Oroszország rakétakészletének csökkentése volt.
Nyitókép: X