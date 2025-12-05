Lángokban áll Oroszország vegyipari óriása: az ukránok megsemmisítő csapást mértek a kritikus üzemre

Az ukrán erők csütörtökön csapást mértek a Sztavropoli területen található Nevinnomisszk Azot üzemre, amely Oroszország egyik legnagyobb vegyi üzeme – jelentette be közösségi oldalán az ukrán vezérkar. A támadás következtében az Unian beszámolója szerint kigyulladt az üzem, amiről több felvétel is kering a közösségi médiában.

A vezérkar beszámolója szerint az oroszok a létesítményben évente több mint 1 millió tonna ammóniát és körülbelül 1,4 millió tonna ammónium-nitrátot állítanak elő robbanóanyagok és lőszerek gyártásához. Az ukrán támadás célja Oroszország rakétakészletének csökkentése volt.