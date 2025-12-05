Ft
12. 05.
péntek
Sztavropoli Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország vegyi üzem

Lángokban áll Oroszország vegyipari óriása: az ukránok megsemmisítő csapást mértek a kritikus üzemre

2025. december 05. 06:43

Az üzem évente több millió tonna robbanóanyag-alapanyagot állított elő, a kiesés súlyos érvágás lehet Moszkvának.

2025. december 05. 06:43
null

Az ukrán erők csütörtökön csapást mértek a Sztavropoli területen található Nevinnomisszk Azot üzemre, amely Oroszország egyik legnagyobb vegyi üzeme – jelentette be közösségi oldalán az ukrán vezérkar. A támadás következtében az Unian beszámolója szerint kigyulladt az üzem, amiről több felvétel is kering a közösségi médiában.

A vezérkar beszámolója szerint az oroszok a létesítményben évente több mint 1 millió tonna ammóniát és körülbelül 1,4 millió tonna ammónium-nitrátot állítanak elő robbanóanyagok és lőszerek gyártásához. Az ukrán támadás célja Oroszország rakétakészletének csökkentése volt.

szavazo
2025. december 05. 07:07
Teljesen feleslegesek az ilyen "megsemmisítő csapások" , mert az oroszok a szükséges anyagok sokszorosát is meg tudják szerezni, van rá pénzük, aranyuk, gyémántjuk amiért cserében mindent megkapnak.
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. december 05. 07:07
Azért ezeket a híreket szőrmentén kezelném. Egyrészt ott a mocskos firkászok szenzációhajhász címadása. Másodszor, ukrán forrás. Valószínűleg az az igazság, hogy a komplexumban kigyulladt egy üzemcsarnok. A drónok méretük él fogva azért elég csekély mennyiségű robbanóanyagot tudnak vinni.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. december 05. 06:57
"Lángokban áll Oroszország vegyipari óriása: az ukránok megsemmisítő csapást mértek a kritikus üzemre" Semmi meglepő! Minden az előzetes tervek szerint történik, alakul! Mint visszatérően írom, senki ne higgye, hogy a zsidóság elvesztette ezen háborúját... Továbbra is érzékeny csapásokkal haladnak a cél felé, "hagyományos fegyverekkel" addig feszíteni a húrt Oroszországban, míg el ne pattan... -és máris megvan a zsákmány, a konc, Oroszország, Szibéria természeti erőforrásai, földje, természeti kincsei..! -ilyen egyszerű a képlet!
Válasz erre
0
0
kakukk_madar
2025. december 05. 06:56
Putykó szerint, ha ezt folytatják, akkor elvágják a banderistákat a tengeri kijárattól.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!