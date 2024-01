„AfD-seket megölni!”, „Emberi jogokat jobboldali emberek helyett!”, „Egész München gyűlöli az AfD-t”! – öröm nézni, ahogy tombol a demokrácia Németországban

München. A főszervező, Lisa Poettinger 27 éves gyakornok tanár (önmeghatározása szerint „egyetemista klímaaktivista – klímavédelem=osztályharc – #Antifa #RefugeesWelcome”) az eseményre hangolva kifejtette:

teljesen legitim dolog nyilvánosságra hozni a „nácik”, a klímagyilkos fasiszták és a konszerntulajdonosok címét,

csak azért vigyázni kell, mert az emberekkel szembeni erőszak nehéz ügy; ehelyett színes festékkel kell leönteni vagy össze kell graffitizni a házaikat, az úgy „cool”. Majd az „Együtt a jobboldal ellen” című tüntetés fővezéreként rámutatott: a CSU politikusai nemkívánatos személyek az eseményen, mert neki (Lisa Poettingernek) semmiféle árnyalatú jobbosokat nem vesz be a gyomra. Amely sommás véleményt készséggel tette magáévá a média is:

a Tageszeitung például „Piros lap a jobboldalnak” címmel még külön plakátot is kiadott az eseményre.

(A tavaly októberi bajor tartományi választásokon egyébként a CSU-ra, az értékkonzervatív Szabad Választókra és az AfD-re együttvéve a választók 67,5 százaléka voksolt; igaz, München belvárosa 44 százalékban a Zöldeket támogatta.)

A fiatalabb tüntetők a „Lilik a jobboldal ellen” típusú transzparensekkel vonultak, mások elmés német szójátékkal az „Emberi jogokat jobboldali emberek helyett!” szlogennel a kezükben tüntettek a lelkiismereti és szólásszabadság mint emberi jogok védelmében; hogy aztán a tömeg egy emberként skandálja: „Egész München gyűlöli az AfD-t”!

Aachen. „Aachen mozgósítja magát a jobboldali uszítással szemben” – ezzel a címmel számolt be az Aachener Zeitung a Nagy Károly városában tartott, AfD- és „ultrakonzervatív-ellenes” felvonulásról, majd az üzenet szemléltetéseképpen „A tiltakozók széles frontja” felirattal alábiggyesztett egy fotót a vonuló tömegről,

melynek élén egy szikár „AfD-seket megölni. Nácikat kitoloncolni.” szövegű transzparenssel vonulnak az ifjú antifasiszták.

A képet azóta kicserélték, a cím maradt, ahogy maradt a rövid tartalmi kivonat is: „felvonulás az intolerancia és a radikális uszító beszédek ellen”.

A rendőrség képviselője a köztévének elmondta: nagyon elégedettek a nappal, néhány apró pirotechnikai kihágástól eltekintve teljesen békésen zajlott a rendezvény, nem volt semmi látnivaló.

De ne legyünk egyoldalúak: az aacheni demonstrálók szívecskés transzparenseket is tartottak kezükben, a szeretetet hirdetve a gyűlölettel szemben – így skandálták aztán a tömegben a rigmust: „Egész Aachen gyűlöli az AfD-t!” Egyidejűleg az aacheni egyházmegye „Mi vagyunk Aachen, a nácik nem azok” címmel hívja a híveket most szombatra, a holokauszt emléknapjára a „jobboldal” elleni városi tüntetésre, a helyi Zöldek szervezésében. De mások mellett az osnabrücki egyházmegye is kitesz magáért: ott

a püspökség az összes katolikust és az egyházmegye valamennyi munkavállalóját felszólította a helyi szocialisták által szervezett jövő szombati „fasizmusellenes” megmozduláson való részvételre.

Hogy az esetleges „Egész Osnabrück gyűlöli az áefdét” csatakiáltást is kötelező lesz-e ordítani, arról szerencsére nem tudni.

Az államfő, Frank-Walter Steinmeier mindenesetre megköszönte az elmúlt hétvégi demonstrációk résztvevőinek a demokrácia melletti kiállásukat, „Ezek az emberek megvédik köztársaságunkat és alaptörvényünket az ellenségeivel szemben. Megvédik az emberségünket.” Robert Habeck pedig rámutatott: „Ez a mi országunk erőssége. Ha az a kérdés, hogy emberek vagyunk-e vagy embergyűlölők, az emberek minden további nélkül az utcára vonulnak”. Egy héttel korábban,

a gazdatüntetések idején a miniszter még kifejezetten figyelmeztetett arra, hogy szélsőséges résztvevők magát a rendszert is meg akarják dönteni;

ez a mondat most kimaradt a helyzetelemzéséből. Hiszen jótollú irodalmár – biztosan tartózkodni akart a szóismétléstől.

(Nyitókép: AFP)